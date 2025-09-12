Ryanair amenaza con recortar otro millón de plazas en sus vuelos a España para el verano de 2026

Ryanair responderá con otro recorte de un millón de asientos en sus vuelos a España el próximo verano si Aena no rebaja las tasas aeroportuarias, según ha anticipado el consejero delegado de la aerolínea ‘low cost’, Michael O´Leary.

La compañía irlandesa mantiene su pulso con el gestor aeroportuario español tras el anuncio del incremento del 6,5% de las tasas en los aeropuertos españoles, frente al que reitera su amenaza de aplicar una nueva reducción de su oferta de plazas en la temporada de verano de 2026.

En una entrevista al Financial Times tras la reunión anual de la aerolínea irlandesa de bajo coste, O'Leary ha avanzado que tiene previsto volver dentro de dos semanas a Madrid, donde “probablemente” anunciará este nuevo recorte.

"Si los precios en la España regional son demasiado altos, vuelo a otro lugar", ha señalado el ejecutivo de Ryanair, que ha insistido en que si el gobierno español no es capaz de convencer a Aena de que dé marcha atrás en esta subida de tasas "no tengo ningún interés en atenderlos".

Ryanair, que acusa a Aena de monopolio, ha anunciado este mes un recorte de un millón de asientos en España para la inminente temporada de invierno, que se suman a las 800.000 plazas ya eliminadas este verano, reducción que podría ser superior en caso de confirmarse la amenaza del nuevo recorte para el próximo verano.

El comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, tiene previsto reunirse este viernes con el consejero delegado e Ryanair, un encuentro que ha provocado la "sorpresa" del ministro español de Consumo, Pablo Bustinduy, que lamenta que esta cita sea antes con el "magnate" de Ryanair que con el Gobierno español tras el "chantaje" de la aerolínea por las tasas de Aena.

La compañía exige al Gobierno de España -propietario en un 51% de Aena- que rebaje el importe de las tarifas en los aeropuertos regionales, donde la compañía ha reducido o eliminado su operativa para hacerlos "más competitivos".

En plena polémica por las tasas, el presidente de Aena, Maurici Lucena, ha acusado a la aerolínea irlandesa de distorsionar las cifras y de querer ganar más dinero, aunque sea sufragado por el bolsillo de los contribuyentes, extremo en el que coincide el Gobierno, desde el que sostienen que la subida de las tarifas, que sería de 0,68 euros por pasajero, dista mucho del incremento medio del 21% de los precios de los billetes en el último año de Ryanair, que ha ganado 820 millones en el primer trimestre de este ejercicio fiscal.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, con quien la aerolínea ha mantenido unas tensas relaciones desde que el departamento gubernamental le impusiera una multa de 107 millones de euros por prácticas "abusivas", ha señalado que la estrategia de Ryanair es "una campaña de intimidación, de señalamiento, de mala educación y, últimamente, de chantaje abierto al Gobierno de España" con la que no van a conseguir "amedrentarle".

La aerolínea anunció la semana pasada que va a cerrar su base de Santiago y que iba a cancelar todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte y reducir su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias, lo que se suma a los recortes que ya aplicó para la temporada de verano en otros aeropuertos regionales como Jerez y Valladolid, donde ha dejado de operar. De no asumir otras aerolíneas competidoras estos asientos, el recorte total de la capacidad aérea en España sería del 16%.