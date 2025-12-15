La venta de viviendas sigue creciendo en Andalucía con el mejor octubre desde 2007

La compraventa de viviendas siguió al alza en Andalucía en octubre y marca el mejor décimo mes del año desde 2007. El número de unidades vendidas se elevó a 13.813, un 4,09% más que el año pasado, o lo que es lo mismo, 542 más. Este avance se diferencia del de España, donde se registra una caída del 2,5%, hasta 67.789 operaciones, y se debe, sobre todo, al impulso de la vivienda usada (+4,55%) y de algunas provincias como Almería (+22%), Jaén (+18,1%) y Granada (+15,9%). Todas las provincias suben a un ritmo de dos dígitos, con la excepción de Málaga. El mercado en la provincia malagueña ya da síntomas de saturación al descender las ventas en octubre un 6,7%, hasta las 3.698 unidades.

Pese a que en Andalucía las operaciones siguen en aumento, hay una clara moderación en el incremento. En septiembre la subida era del 10,2% y en octubre del año pasado de un 50,7%. La desaceleración es evidente, aunque menos acusada que a nivel nacional.

Las ventas de inmuebles usados siguen en récord absoluto, incluso superiores a las de 2007, año del inicio de la serie estadística. Suman 10.058, un 4,5% más que en octubre del año pasado. Las de obra nueva se elevan un 2,85%, hasta 3.755, la cifra más alta desde 2008 en octubre.

El 8,5% de lo que se vende es vivienda protegida

La vivienda protegida, por otro lado, registra una bajada del 1,1%, hasta las 1.166 unidades, lo que refleja un cierto freno tras el sustancial incremento del 75% que se registró el año pasado. En el acumulado del año se contabilizan 8.520 operaciones de este tipo, un 6,4% más y cifra récord en términos absolutos. Sin embargo, el porcentaje respecto al total sigue siendo bajo, del 8,5%, incluso inferior al del año pasado (8,7%).

A nivel general, entre enero y octubre se han contabilizado en la comunidad 108.740 operaciones, un 8,69% más respecto al año anterior y el mayor número desde 2007. Una de cada cuatro (26%) son viviendas de obra nueva, con un crecimiento (22%) mayor que la usada (6,75%) pese a que en en concreto en el mes de octubre no ha sido así.

Los portales inmobiliarios esperan en España el mejor año desde 2007

A nivel nacional, ños portales inmobiliarios prevén que 2025 se convierta en el mejor año por número de compraventas desde 2007, cuando se alcanzaron las 775.000 operaciones, pese al retroceso registrado en octubre.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha destacado que se han registrado 601.543 operaciones el acumulado de los diez primeros meses, lo que demuestra que la reactivación de la demanda está estrechamente ligada al giro en la política monetaria del Banco Central Europeo, que está actuando como palanca para muchos ciudadanos que, hasta ahora, habían permanecido fuera del mercado, concretamente para el 21%.

Por su lado, el director de Estudios del portal Pisos.com, Ferran Font, ha recalcado que la demanda sigue ávida de compra ante las expectativas de aumentos de precios a la que se le suman unos tipos de interés que ofrecen hipotecas interesantes, por lo que el mercado sigue instalado en "niveles históricos" pese a la caída de octubre.