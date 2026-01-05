Adams cambia de sede en Sevilla para responder al auge del empleo público en Andalucía

En Andalucía, el empleo público vuelve a situarse en el centro de las dinámicas laborales y económicas. La búsqueda de estabilidad, el impulso a la cualificación profesional y la modernización de las administraciones están reforzando el atractivo de la función pública como una opción de progreso en un mercado marcado por la incertidumbre. En este contexto, Adams ha dado un paso estratégico con la apertura de un nuevo centro en Sevilla, diseñado para dar respuesta al aumento de la demanda formativa.

Según destaca la directora de Adams en Sevilla, Isabel Ruiz, la profesionalización de las plantillas públicas y la apuesta por la formación continua están consolidando un modelo de empleo público más cualificado y eficiente. Un escenario que explica, en buena medida, el crecimiento sostenido del número de opositores y la necesidad de ampliar infraestructuras.

Las nuevas instalaciones, ubicadas en la calle Pilar, número 6, cuentan con capacidad para 200 alumnos, seis aulas completamente equipadas y un equipo formado por más de 50 docentes y 23 profesionales de gestión, lo que permite ofrecer una atención más personalizada y una experiencia de aprendizaje adaptada a las nuevas demandas del alumnado. Todo ello en un espacio moderno y sostenible, concebido para favorecer tanto el estudio como la colaboración interna.

Este traslado permitirá, además, incrementar la afluencia de alumnos, ampliar la oferta de cursos y especializaciones y generar nuevos puestos de trabajo, con un impacto directo en la economía local. La iniciativa refuerza así el papel de Adams como actor estratégico del sector formativo en Andalucía, en un momento en el que la formación se consolida como palanca de empleabilidad.

La formación vinculada a la administración pública juega, además, un papel clave en la modernización de la gestión pública. La aprobación el pasado mes de septiembre del nuevo decreto andaluz, que vincula la promoción interna a la superación de cursos de desarrollo profesional, refuerza esta tendencia, incentivando la actualización de competencias y la mejora continua del personal.

Interior de las instalaciones de Adams Sevilla. / M. G.

El impacto de este fenómeno trasciende el ámbito administrativo. La expansión de la formación para oposiciones dinamiza sectores como la docencia, la tecnología y los servicios, generando empleo directo e indirecto. En este ecosistema, centros especializados como Adams adaptan sus programas para facilitar el acceso a una formación de calidad que permita avanzar en la carrera profesional dentro de la administración.

El perfil del opositor también ha evolucionado. Según un estudio elaborado por la propia academia, el opositor mayoritario en España tiene 35 años, procede del sector privado y percibe la oposición como una vía de estabilidad frente a la volatilidad del mercado laboral. Junto a este perfil, crece el interés entre los jóvenes de 18 a 34 años, que representan ya el 56% de los futuros aspirantes, así como de profesionales en activo que buscan mejorar su calidad de vida o retomar su carrera tras periodos de inactividad.

A ello se suman factores como la mayor movilidad geográfica, la rotación laboral o la conciliación, que han convertido el acceso al empleo público en una alternativa cada vez más valorada.

En paralelo, la digitalización está transformando el sector formativo. Los modelos híbridos, que combinan la presencialidad con herramientas digitales, se consolidan, mientras que la inteligencia artificial comienza a utilizarse para el seguimiento del alumnado y la personalización de contenidos. No obstante, desde el sector se insiste en que la tecnología debe ser un apoyo, nunca un sustituto del acompañamiento humano.

El reto, coinciden los expertos, pasa por encontrar un equilibrio entre innovación tecnológica y trato personal. Una combinación que marcará el futuro de la formación y que explica decisiones estratégicas como el cambio de sede de Adams en Sevilla, alineado con las nuevas realidades del mercado laboral andaluz.