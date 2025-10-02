Aertec vende a la francesa SII Group los contratos con Airbus de su división de industria aerospacial

La malagueña Aertec Solutions, especializada en tecnología aeroespacial y defensa, ha comunicado a su comité de empresa que ha vendido a la empresa francesa SII Group los contratos que tiene con Airbus, incluyendo sus elementos patrimoniales y personales, según ha podido saber este diario. La operación constituye a efectos laborales una sucesión de empresa, por lo que SII Group se subrogará casi 200 empleados que Aertec tiene trabajando en las instalaciones de Airbus en los municipios andaluces de Sevilla y El Puerto de Santa María, así como en Getafe (Madrid) e Ilescas (Toledo). Ni Aertec ni SII Group han querido confirmar ni desmentir a este periódico la operación.

Las operaciones de concentración en la industria aeronáutica prosiguen en Andalucía. Después de conocerse este martes que la cotizada Airtificial había vendido parte de su negocio de ingeniería a SII Group por 18,5 millones, la mayoría contratos con Airbus, ahora ha trascendido que Aertec ha seguido los mismos pasos. La operación de venta de parte de contratos de la división de Industria Aeroespacial de Aertec a SII Concatel (cuyo nombre comercial es SII Group Spain) fue dada a conocer este miércoles por Antonio Gómez Guillamón y Vicente Padilla, cofundadores y copropietarios de Aertec Solutions, en un encuentro con los trabajadores. Sin embargo, la venta de la unidad productiva se cerró el 11 de julio pasado, antes de que se conociera en agosto de 2025 la venta de su filial de drones (sistemas aéreos no tripulados o UAS/RPAS) a Indra

En el encuentro, los trabajadores mostraron su extrañeza por la visión estratégica de la compañía al deshacerse del negocio de ingeniería industrial tras la venta de la filial de drones en el mismo año. Los dueños de la compañía tranquilizaron a los empleados al asegurar que no habría despidos y que SII Group mantendría las condiciones actuales de los trabajadores, incluidos los mandos.

Dron diseñado por la empresa de tecnología aeroespacial Aertec / M.G.

La transferencia efectiva de la plantilla y su vinculación con SII Group tendrá efecto el próximo 30 de octubre, lo que obligará a la empresa francesa a subrogarse los derechos y obligaciones laborales y de la Seguridad Social de Aertec, han indicado fuentes consultadas por este diario, que cuantifican en más de 200 los trabajadores que serán subrogados. Tras esta operación, Aertec continúa con su división de sistemas, que incluye contratos de sistemas embarcados y Defensa que tiene con distintos ejércitos del mundo, según las mismas fuentes.

Los contratos de Aertec incluidos en esta operación de venta son los firmados en abril de 2022 entre Airbus, Aertec y la india Tech Mahindra Limited, en enero de 2025 entre Airbus y Aertec, y en julio de 2022 entre el gigante europeo y la ingeniería malagueña. Está previsto este jueves una reunión de representantes de SII Group con el comité de empresa de Aertec, que será la primera toma de contacto entre la plantilla de la compañía y sus nuevos empleadores.

Reacciones

Preguntado por las futuras subrogaciones de trabajadores de Aertec y Airtificial por parte de SII Group, Manuel Noguera Fajardo, responsable del sector aeroespacial de la federación de Industria de CCOO, ha declarado que "desde la federación estatal de nuestro sindicato celebramos que no exista pérdida de empleo en los movimientos empresariales y cambios de licitación entre empresas pero estaremos vigilante de que se cumpla el principio de no absorción y compensación de las condiciones o mejoras que puedan tener los trabajadores subrogados".

SII Concatel, con sede en Barcelona y filial de la sociedad Societe pour L'Informatique Industrelle, registró en 2024 unas ventas de 31,38 millones de euros, un 13,6% más que el año anterior y un 13% menos que en 2022. El pasado año arrojó un resultado positivo de 217.144 euros, contando con 600 trabajadores en España, según Insight View, una herramienta de Iberinform.

Por su parte, Aertec facturó el pasado año 39,58 millones de euros, un 15% más, ejercicio en el que ganó 1,2 millones de euros. La compañía tiene más de 570 profesionales y diseña sistemas embarcados para aeronaves, plataformas aéreas no tripuladas y soluciones de guiado, tanto en el ámbito civil como militar. Es proveedor preferente de servicios de ingeniería para Airbus, tanto en sus divisiones comercial, helicópteros, defensa y espacio, en los diferentes centros del gigante europeo. Participa en los grandes programas aeronáuticos mundiales, como el A400M, A330 MRTT, A350, A320 y el C295. En aeropuertos se posiciona como la ingeniería más aeronáutica, contando con referencias en más de 180 aeropuertos repartidos en 40 países.