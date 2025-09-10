Alter Capital y el fundador de Smartbox preparan su salida de Dental Company antes de final de año

La francesa Otium Health y la sevillana Alter Capital, socios mayoritarios de la compañía sevillana Dental Company, preparan su salida de esta cadena de clínicas antes de finales de año, según ha adelantado a este periódico Ángel González, propietario de la citada gestora de fondos andaluzas. Dental Company, fundada en 2009 por el empresario José María Gallego, facturó el pasado año 43 millones de euros, un 30% más que en 2023, y con 4,9 millones de euros de ebitda, según fuentes de Alter Capital, "la única gestora con sede social y operativa en Andalucía registrada en la CNMV y de capital privado".

La compañía Dental Company tiene actualmente 117 clínicas dentales, el 70% de ellas en Andalucía y el resto en Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid y Valencia. Su plan estratégico incluye llegar a las 300 clínicas en España durante los próximos 5 años y simultáneamente replicar su modelo de negocio en un ámbito más internacional. Alter Capital ya invirtió en Dental Company 1,5 millones de euros a través del fondo de capital riesgo Al-Ándalus de la Junta de Andalucía, constituido con fondos europeos Jeremie y un grupo de empresarios privados andaluces. En 2017 hizo una desinversión parcial, una operación con la que obtuvo 3,7 veces el dinero invertido, dando entrada al family office Otium (antes Smartholding). En 2018, Alter Capital volvió a invertir en Dental Company con la firma británica Headway Capital Partners.

"Ahora estamos en un proceso de salida de Dental Company, asesorados por Arcano, operación que debería cerrarse a finales de año", anuncia Alter Capital. Esta desinversión se producirá cuando ambos accionistas cumplen siete años de su entrada en Dental Company, donde Otium Health -vinculada al empresario francés Pierre-Edouard Stérin- tiene un 51% y Alter Capital -fundada por el sevillano Ángel González- cuenta con un 32% del capital social. Pierre-Edouard Stérin fue propietario de El Tenedor antes de ser vendida en 2015 a Trip Advisor y actualmente es propietario de SmartBox, una empresa líder en cajas de regalos con experiencias, que ofrece paquetes temáticos como estancias, gastronomía, bienestar o aventura.

Son tambien socios de Dental Company Francisco Ruiz, Ignacio Loring Tassara, la sociedad madrileña Eurohold y el inversor privado Habaneras Vallefuente, según la herramienta Insight View de Iberinform. Por su parte, Alter Capital cumple este año diez años de vida. El socio director y propietario del 96% de esta gestora, Ángel González, trabajó primero en Inversafei gestora de Renta Variable y en Ahorro Corporacion Desarrollo gestora de Capital Riesgo antes ponerse al frente de Alter Capital en 2014. "Somos una gestora de fondos. Gestionamos el dinero de terceros para invertirlos a medio plazo en el capital de compañías con el objetivo de generar valor para nuestros clientes de forma ética y sostenible. Lo hacemos normalmente a través de fondos de inversión colectiva, para que los costes de nuestra gestión profesional se diluyan entre varios inversores, puedan acceder a oportunidades de mayor tamaño, y diversificar el riesgo construyendo una cartera de participadas. Esta clase de activos tiene un track record superior a los activos cotizados, cada vez son mas líquidos pues existe un mercado secundario de fondos de fondos, y ayudan a generar riqueza en el país", añade el director de Alter Capital, que ha gestionado fondos de inversores institucionales, como el ICO o la agencia pública andaluza Trade, o family office.

Alter Capital cuenta actualmente dos socios (Ángel González y Juan Martínez de Tejada), tres directores de inversiones, cuatro analistas y un director de administracion, y cuenta con oficina en Sevilla y Madrid. "Estamos preparando la apertura de una oficina en Malaga, para lo cual estamos con el proceso de selección de personal. Creemos -declara- que hay que estar cerca de los empresas para poder aportarles valor".

Fondos o vehículos de inversión

El salto a Madrid de Alter capital dentro de su proceso de crecimiento orgánico le ha permitido ganarse la confianza "del ICO y algunos family office para invertir un fondo de 48 millones e euros en pymes nacionales que estén en fase de crecimiento". "Nos quedan por invertir 20 millones de euros de ese fondo y esperamos próximamente cerrar otra inversión de 10 millones de euros aproximadamente", anuncia.

Además, Alter Carpital tiene un acuerdo de gestión con un fondo suizo para buscar empresas sin relevo generaciones. "Podemos invertir hasta 35 millones ero también podemos hacer una operación de 15 millones. No solo es para relevo generacional, puede ser solo para que el fundador diversifique su riesgo y hagamos una salida conjunta en 4 o 5 años una vez hayamos preparado la compañía", añade.

Desde que Ángel González adquirió Alter Capital, la gestora ha invertido aproximadamente 50 millones de euros en 16 copmpañías, aunque en su etapa en Ahorro Corporación invirtió en otras 15 compañías, todas ellas en Andalucía. en cuanto a los sectores en los que ha invertido se citan desde empresas de detergentes, cervezas, transporte sanitario, vinos y licores, bases de datos, balneario terapia, escuela de pilotos, hospital general, control de contratistas, servicios odontológicos, cadena de gyms, cadena de supermercados, productos de belleza, software, moda de mujer, cerámica, campings, tortillas, y café.

Los fondos actuales que gestiona están destinados a ayudar a financiar los planes de crecimiento de las empresas mediante ampliaciones de capital y de prestamos participativos. "Además, desde hace poco tiempo tenemos una línea de buyouts (compraventa) en la que damos soluciones de capital a los empresarios, por ejemplo cuando no hay releve generacional o cuando los socios tiene diferentes planes y uno debe salir. Esta línea solo la hacemos cuando ya lo compañía tienen una generación de ebitda de mas de 4 millones de euros al año".

De Persan a Cervezas Alhambra

Alter Capital ha obtenido importantes rentabilidades en la desinversión de empresas en las que habían entrado los fondos que gestiona, entre ellas Persan, Cervezas Alhambra, Dental Company, Axesor o SSG. "En todas ellas hicimos mas de tres veces el dinero invertido. Aun tenemos en cartera catorce empresas", puntualiza González. Una de las últimas empresas en las que ha salido ha sido Clever globa, donde obtuvo una rentabilidad anual compuesta de un 12% para sus inversores. "Es verdad que es una compañía que tracciono muy bien, la sacamos al mercado (MAB) y una vez cotizada perdimos un par de buenos directivos, lanzamos un proyecto nuevo para hacer un Linkdin de servicios profesionales que no salió, y en la internacionalización en Latam requirió un fuerte rump up. Me consta que a quien le vendimos la compañía (el empresario Ventura Gil) esta muy satisfecho por el desempeño de la misma. No siempre se acierta con los tiempos.

Las actuales condiciones del mercado no están propiciando, sin embargo, operaciones de M&A. El director de Alter Capital admite que las operaciones corporativas han caído. "Puede ser por la diferencia de expectativas entre comprador y vendedor. Ha habido incertidumbre macroeconómica, por los aranceles y las guerras que han podido afectar. Asi como cambios tecnológicos relevantes como la IA. Tambien hay algunas gestoras que no están consiguiendo levantar fondos. Supongo que será un poco de todo. El futuro comprador y vendedor acabaran encontrándose como siempre. Cada vez hay mas dinero asignado para el capital riesgo contra la bolsa, pues hay muchas mas oportunidades de inversión fuera de los mercados cotizados que dentro, menos compradores, y los gestores tenemos mas capacidad de influencia en la gestión en este tipo de compañía. Cuando yo trabajaba en la bolsa en el año 1998 el Íbex estaba en 15.000. Veintiseis años después esta luchando por volver a tocarlo", explica.