La antigua sede de Merkamueble en Sevilla albergará un operador logístico asiático

Asia City, un operador logístico proveedor de productos para bazar, retail y comercio en general, será el nuevo inquilino de una de las naves industriales más emblemáticas del área metropolitana de Sevilla, conocida popularmente como 'la nave de la bola', antigua sede de Merkamueble, con 22.000 metros cuadrados y ubicada en término municipal de Alcalá de Guadaíra. Las cifras de la operación, en la que ha asesorado el departamento de Industrial y Logística de la consultora Korpus Capital, no han trascendido, aunque fuentes del sector indican que oscilaría entre los 3 y los 3,5 euros por metro cuadrado y mes.

El activo que fue de la familia León, otrora dueña de Merkamueble, fue adquirido por Todoinboxes. Ubicada en amplia parcela, la nave cuenta un almacén logístico, numerosos muelles de carga y un edificio anexo e independiente de oficinas, donde la empresa Merkamueble tuvo su sede central. Está enclavada en el Polígono Industrial Merca Renta, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra y a escasos metros del término municipal de Sevilla, una localización estratégica dentro del eje industrial y logístico por su conectividad, visibilidad y accesos a las principales vías de comunicación.

Asia City es un operador de origen asiático con más de doce años de presencia en Sevilla, especializado en la comercialización mayorista de productos para bazar, retail y comercio general. Con esta operación, Asia City consolida y refuerza su posicionamiento en el mercado pasando de aproximadamente de 14.000 a 22.000 metros cuadrados, convirtiéndose en el mayor almacén asiático de Sevilla, con un modelo basado en precios de fábrica y distribución a gran escala. Está previsto que el operador se encuentre implantado en el activo durante el primer semestre de 2026.

Julio Sánchez Picchi, socio y director de Industrial y Logística de Korpus Capital, "se trata de una operación de gran calado para el mercado industrial y logístico sevillano. No solo por el tamaño del activo, sino por su carácter icónico y su ubicación estratégica y de última milla. Desde Korpus hemos trabajado para estructurar un acuerdo sólido, equilibrado y de largo plazo, alineando los intereses de propiedad y arrendatario. Esta transacción refuerza nuestra posición como asesores en operaciones complejas y de gran envergadura en el sector inmologístico andaluz”.

Jesús Anaya Caramazana, portavoz de Asia City y ex director de Industrial y Logística en CBRE y BNP Paribas, ha indicado que la compañía llevaba tiempo buscando un activo que le permitiera dar un salto cualitativo y cuantitativo en Sevilla. Esta nave reúne las condiciones idóneas en términos de superficie, operatividad y localización. Ha sido un proceso exigente, pero el resultado es una solución óptima para su estrategia de crecimiento en el sur de España”.

Flex oficinas en alquiler ahora en el edificio de La Bola de Sevilla, antigua sede de Merkamueble / M. G.

Edificio flex office

El icónico edificio de oficinas bajo la 'bola', con aproximadamente 1.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, ha quedado fuera del presente acuerdo de arrendamiento. Su comercialización será llevada en exclusiva por Korpus Capital, que ya trabaja en distintas alternativas de puesta en valor. Entre ellas, se contempla la búsqueda de un gran operador que lo alquile o la posibilidad de reconvertirlo en un edificio flex office/business center, gestionado bajo la marca Korpus Workspace, especializada en el desarrollo y gestión de espacios de trabajo flexible y coworking.

El edificio cuenta con gran luminosidad, versatilidad de espacios y un amplio aparcamiento de aproximadamente 8.000 metros cuadrados, lo que le otorga un elevado potencial tanto para sede corporativa de un solo operador como para un modelo de oficinas flexibles y servicios compartidos. En ese sentido, Saioa Alejos Cueto, socia y directora de Oficinas y Flex Office en Korpus Capital ha señalado que el edificio de 'La Bola’ es un símbolo en Sevilla. Nuestra intención es preservar su identidad y, al mismo tiempo, dotarla de un uso moderno y funcional. Vemos un enorme potencial en su transformación en un edificio flexible de oficinas, alineado con las nuevas formas de trabajo y con una propuesta de valor diferenciada en el mercado”.

Julio Sánchez Picchi y Saioa Alejos Cueto, socios fundadores de Korpus Capital / M. G.

Korpus Capital es una consultora inmobiliaria sevillana de ámbito regional, fundada por Saioa Alejos Cueto y Julio Sánchez Picchi en 2023, ambos profesionales con gran experiencia en el sector inmobiliario terciario, especialmente en los segmentos de industrial y logística, retail, oficinas y flex office. La firma está especializada en activos terciarios, con especial foco en el sector industrial y logístico, oficinas, retail y proyectos de valor añadido. La firma ofrece servicios integrales de asesoramiento, inversión, comercialización y desarrollo de proyectos, combinando conocimiento local, experiencia de mercado y un enfoque estratégico orientado a resultados.