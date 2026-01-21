El comité de Navantia Cádiz advierte de "un año mediocre" en el astillero de reparaciones con pocos cruceros grandes y buques militares

El Marella Explorer 2 se marcha del dique de Cádiz el 3 de febrero. Hasta el 3 de abril no llega el Harmony of the Seas. Será el segundo gran crucero del año, con la primavera ya iniciada, y sin previsión de otro en estos primeros meses del año, lo que supone para la representación sindical una escasa entrada de buques de envergadura, y de buques militares, añaden, en Navantia Reparaciones en la Bahía para el volumen que necesita el astillero para estar a pleno rendimiento y, por tanto, dar trabajo a su plantilla y a la extensa industria auxiliar que cubre las necesidades de la compañía naval. "Todo puede cambiar de un día para otro, pero si sigue así va a ser un año mediocre", advierte el presidente del comité de empresa, José Antonio Bolaños. Fuentes de Navantia apuntan a que la reserva para 2026 suma ya 13 cruceros, y entre ellos un gran proyecto de revitalización.

En la planificación de los primeros meses del año, exponen los responsables sindicales, hay "muchos huecos" que se traducen en "poca carga de trabajo", a pesar de contabilizar 7 barcos (de ocio o de trabajo), con estancias de apenas unos días, un mes o hasta dos meses. Entre los dos cruceros grandes mencionados tienen actividad con barcos de dimensiones menores -como el crucero Wind Star- y un buque de tendido como el Seven Pacific, que permanecerá desde mediados de febrero hasta el 16 de marzo. Después, durante dos meses (entre principios de abril y principios de junio) estará el buque de la Armada Reina Sofía. Algo menos, pero para actuaciones importantes, se quedará el Harmony of the Seas de la Royal Caribbean. En concreto, entre la llegada y su partida pasarán 51 días.

13 cruceros con reserva, una intervención de envergadura

Desde Navantia defienden que para el año 13 cruceros tienen ya reservado dique, con una gran intervención prevista. La cifra es idéntica a la que registró la unidad de reparaciones en 2025 con este mercado, al que se suman 12 ferries, lo que hizo que se superara los niveles de actividad de 2024, con una media diaria de más de 550 trabajadores de la industria colaborada de la Bahía para realizar más de 1,7 millones de horas de trabajo en cruceros. De este último ejercicio cerrado destacan la obra modernización del Allure of the Seas, una década después de que pasara por el astillero gaditano.

Son cifras que contribuyen al récord que tiene el astillero de Cádiz en el mantenimiento y modernización de cruceros en los últimos años. En 2022 se anotaron 14 proyectos, mientras que 13 fueron en 2023 y hasta 18 -como en 2021-, en 2024. La actividad comercial, remarcan desde la compañía pública, sigue en marcha para aumentar la cartera de encargos, como el caso del Seven Pacific, incorporado al cuadrante en los últimos días.

Faena insuficiente

Las confirmaciones, ya sean de cruceros como de otro tipo de barcos, para los primeros meses del año, sin embargo, resultan "faena insuficiente", insiste José Antonio Bolaños, que se centra en los grandes cruceros y en los buques militares, con ejemplos en 2025 de los trabajos en el Juan Carlos I (en el astillero de Puerto Real, por sus dimensiones), el Juan Sebastián de Elcano (como es tradicional, en San Fernando) y el anfibio Castilla (varada ejecutada en Cádiz).

El ritmo de actividad en acciones de calado puede concluir en un 2026 "mediocre", avisa Bolaños. La factoría gaditana se resiente de la decisión de Carnival de trasladar las reparaciones y puestas a punto de sus buques a Francia, tras los problemas con uno de sus cruceros al inicio de la huelga del sector del metal, que ya en la segunda mitad de 2025 se notó con la pérdida de reservas que dejaron vacíos los diques durante semanas. En años anteriores las entradas de la compañía crucerista eran habituales a lo largo de la campaña anual, por lo que aportaba una carga bastante constante.

La gran carga de trabajo de otros años había implicado que derivaran buques a Puerto Real para disponer de espacio. Ahora, para empezar, no sería posible, puesto que los astilleros de Matagorda tienen una gran actividad, pendientes además de arrancar con la construcción de bloques para los buques de apoyo logístico FSS encargados por la Royal Navy de Reino Unido. Pero también porque los diques de Cádiz no contemplan una ocupación ni continua ni simultánea durante largos periodos como en temporadas anteriores, según el calendario que manejan los trabajadores para la planificación de trabajos en esta primera parte del año.