Cortijo Grande y Primafrío colaboran en el desarrollo del nuevo área logística de Los Barrios, con 20 millones de inversión

Cortijo Grande de Caballerías SL cuenta con Primafrío, a través de su family office Azahar Global Capital, como socio en la promoción de la nueva área logística de Los Barrios (Cádiz), que contará con una inversión cercana a 20 millones de euros para su desarrollo. A expensas de concluir la permisología, se prevé que las obras puedan comenzar a lo largo de 2026.

El proyecto supone la punta de lanza del desarrollo de hasta tres zonas logísticas en el término municipal de Los Barrios. La primera de ellas se ubica a solo unos metros del sector San Roque del área logística Bahía de Algeciras y quedará integrada dentro de la red que dirige la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) a través de Red Logística.

Después de obtener la aprobación provisional por parte del Ayuntamiento de Los Barrios el pasado noviembre, el proyecto de sectorización entra en la fase final administrativa, a expensas del visto bueno definitivo por parte de la Junta de Andalucía. Además, explica Cortijo Grande, se realizará simultáneamente la tramitación del plan de urbanización. Aunque los plazos dependerán de las administraciones, el plan es poder comenzar las obras a lo largo de 2026.

Las puntas de lanza del desarrollo de este sector son los proyectos propios de Cortijo Grande y de la empresa Primafrío. La promotora transmite que, aunque no hay proyectos externos cerrados, se encuentra en conversaciones muy avanzadas con varias compañías con interés en asentarse en este espacio.

Dentro de la planificación destaca la ambición de construir una megabodega logística automatizada que dé servicio a las empresas implantadas en el recinto y al entorno del Puerto de Algeciras. Este proyecto, que puede superar los 40 millones de inversión, está a expensas de encontrar una empresa que decida promoverlo, aunque la propia Cortijo Grande de Caballerías no descarta sumarlo a su apuesta propia. "Lo primero es urbanizar y cerrar las ideas de proyectos", explica Luis Díez de Oñate, uno de los responsables de la iniciativa, a El Conciso.

Sector en el que se ubicará la primera área logística de Cortijo Grande de Caballerías, en Los Barrios (Cádiz) / David Fdez. Vega

La asociación con Primafrío resultará en una gestión conjunta de las áreas logísticas, fruto de una alianza entre una empresa de la zona y otra que ve en el Campo de Gibraltar un enclave estratégico. "Compartimos una visión conjunta del futuro de la comarca, con el carácter local que aporta Cortijo Grande como un valor añadido para los inversores", explica la compañía.

Una de las ventajas, explica Cortijo Grande, de contar con tres áreas es la posibilidad de realizar un planeamiento flexible de los proyectos, en función de las necesidades del mercado. Esto se aplica en su intención de contar con espacio para instalar centros de datos enfocados al procesamiento para inteligencia artificial, cuyo emplazamiento no está decidido aún.

El proyecto

La mayor parte del espacio del primer sector en desarrollo estará destinado a la zona logística e industrial, con más de 380.000 metros cuadrados. Además, se habilitará una parcela dotacional para servicios de casi 100.000 metros cuadrados bajo la gestión directa de Red Logística y cuyo centro neurálgico será el antiguo convento de las monjas clarisas de Gibraltar, que será reformado para acoger oficinas.

De los 17,59 millones de euros de presupuesto estimado para el proyecto de urbanización, la mayor parte corresponde a la urbanización interior del recinto (8,8 millones), seguido de los trabajos de infraestructura, como la conexión eléctrica (3 millones) y los accesos (2,2 millones).

En este último apartado, dada la situación de las vías cercanas, el proyecto contempla la construcción de dos rotondas, una en el acceso al recinto y otra en las proximidades, así como intervenciones en las carreteras cercanas, con el objetivo de mejorar su capacidad para absorber un mayor tráfico pesado.

En materia de urbanización interior, el sector se distribuirá en torno a un vial principal que recorre la zona en sentido norte-sur y que permite la distribución del tráfico hacia el resto de ramales. Además, se instalará una nueva estación de depuración de aguas residuales y un tanque de tormentas.

Los dos nuevos sectores en desarrollo de Cortijo Grande, en Los Barrios (Cádiz) / D. F. V.

Dos sectores en planeamiento

Los otros dos sectores incluidos en el proyecto de Cortijo Grande de Caballerías, denominados como SUS-7 y SUS-8, se ubican junto al acceso a la autovía A-381, que une Los Barrios y Jerez, punto de paso habitual de vehículos de carga con origen o destino en el Puerto de Algeciras. Cuentan con una superficie de casi 100 hectáreas entre ambos y una edificabilidad total de más de 330.000 metros cuadrados entre todas sus parcelas.

Ambos espacios permanecen en información pública hasta mediados de febrero, a la espera de obtener la aprobación inicial por lo que tardarán aún en ver la luz. El presupuesto total para la urbanización y desarrollo de ambos sectores, que quedan bajo la propiedad de Cortijo Grande, ronda los 30 millones y los plazos, una vez obtenidos todos los permisos, serán semejantes al del primer sector.