Cosentino lanza su nueva marca Éclos de superficies minerales para cocinas y baños con hasta un 90% de materiales reciclados

La compañía Cosentino presenta a nivel mundial Éclos, su nueva marca de superficies minerales dirigida al mercado de encimeras de cocina y baño. Este lanzamiento establece un hito en la industria, ya que el producto combina prestaciones físico-mecánicas superiores, diseño con integración 3D y una composición libre de sílice cristalina, incorporando, asimismo, hasta un 90% de materiales reciclados, según avanzan desde el gigante almeriense.

Así, para el desarrollo de Éclos se ha utilizado una categoría nueva –Inlayered Mineral Surface– basada en tecnología Inlayr, que permite su fabricación con un sistema de diseño por capas, que, mediante un proceso de ingeniería robótica, otorga a toda la superficie un diseño tridimensional con vetas, patrones únicos y tacto natural. Desde Cosentino destacan que “el resultado es una superficie con diseño tridimensional integrado en el canto y un realismo visual que redefine los estándares del sector”.

El producto supone también un avance en la composición de superficies minerales. En este sentido, la primera colección, que se lanzará a nivel global en los próximos meses, no contiene sílice cristalina en su formulación, además de que algunos colores incorporan hasta un 90% de material reciclado, con un porcentaje mínimo siempre del 50%. “Esta innovación refuerza el compromiso de Cosentino con la sostenibilidad y la seguridad en el entorno laboral”, enfatizan desde el gigante almeriense.

La formulación desarrollada específicamente para este nuevo producto, que ha contado con la participación de 50 investigadores de diferentes ramas, ha supuesto más de 28.000 horas de investigación y más de 1.500 horas de pruebas por parte de los departamentos de I+D+i y Producto de la compañía española.

El equipo de I+D+i en el laboratorio de Cosentino. / M. G.

Gracias a ello, la composición de Éclos facilita su manipulación e instalación para marmolistas y profesionales del sector, al tiempo que ofrece una resistencia térmica de hasta 220ºC (428ºF), convirtiéndose en una solución para encimeras de cocina y otras aplicaciones de alto rendimiento.

“Liderar la innovación”

“Desde nuestros inicios hemos apostado por liderar la innovación en lugar de seguir tendencias. Lo hicimos con Silestone, con Dekton, y más recientemente con Hybriq+. Éclos constituye un nuevo momento bisagra para nuestra industria, una evolución que responde a las necesidades reales del mercado y anticipa el futuro”, afirma Pilar Martínez-Cosentino, CEO del grupo, que con esta superficie innovadora buscar transformar el sector en un contexto marcado por las guerras arancelarias y las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de los materiales.

Según estudios recientes, el mercado mundial de encimeras crecerá a un ritmo del 3% anual hasta 2028, alcanzando los 50.000 millones de dólares y 650 millones de metros cuadrados, de los cuales 100 millones corresponderán a superficies minerales y porcelánicas. A escala global, EEUU se mantendrá como el principal mercado, mientras que los mayores crecimientos se esperan en el entorno de Asia-Pacífico, Oriente Medio y países en desarrollo.