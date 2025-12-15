HaloTech creará cien empleos en Córdoba con su plataforma de IA contra riesgos laborales

La startup española HaloTech aterriza en Córdoba con el objetivo de desarrollar su plataforma basada en inteligencia artificial que garantiza una mejor seguridad en las plantas industriales y previene riesgos laborales en cualquier ámbito de trabajo. En concreto, desde una de las sedes del Imdeec de la capital cordobesa, esta empresa desarrollará una plataforma de software con IA que, a través de un dispositivo que cada trabajador se coloca en la muñeca, cinturón o el bolsillo, le permite estar parametrizado y supervisado ante cualquier factor perjudicial para la persona, ya sea con respecto a la calidad del aire, el calor corporal, evitar una colisión con un vehículo o la geolocalización tras un accidente.

Tecnología pionera 100% española

Un software "100% español con fabricación nacional", que es "pionero en todo el mundo" y que lleva la prevención de riesgos laborales a otro nivel aplicando la tecnología: permite medir gases y prevenir caídas; tiene sensores de estrés térmicos para predecir accidentes de vehículos y anticiparse a los golpes de calor, y sensores de ondas cerebrales para anticipar problemas cardiovasculares; e incluso avisa a los trabajadores si entran en zonas restringidas o peligrosas -incluye un botón de SOS y un geolocalizador útil en caso de accidente-. Una herramienta capaz de identificar "27 parámetros perjudiciales para el trabajador", que está siendo "bien visto por los sindicatos de todos los países" y que se va a desarrollar "desde Córdoba al mundo". En Córdoba, concretamente, se fabricará el producto más avanzado de la entidad, el Halo 3 Plus.

Apuesta por Córdoba y la Base Logística

Así lo ha explicado el CEO de HaloTech, Manuel Marin, quien ha presentado este lunes en el Ayuntamiento su proyecto tras hacer oficial su instalación en Córdoba, una ciudad que ha escogido "por su apuesta decidida a industrialización y por sus proyectos innovadores". El empresario, natural de Linares, también ha destacado el interés de la empresa por el ámbito de la defensa en vista a la futura Base Logística del Ejército de Tierra que se está construyendo en la ciudad: "Queremos ser uno de los partners auxiliares de las grandes empresas que están llegando al proyecto", ha añadido.

Siete millones de inversión y 100 empleos

De momento, HaloTech llega a Córdoba por un año en la sede cedida por el Imdeec, pero con la idea de invertir más de siete millones de euros desde la ciudad en los próximos tres años y crear "un plan de industria mucho más amplio" que suponga la creación de al menos un centenar de empleos "con la idea de cubrir esos puestos con personas locales". Con esta sede en Córdoba, HaloTech ya tiene dos centros en España -el primero se ubica en Albacete-.

Expansión internacional desde Córdoba

Desde Córdoba la empresa busca "seguir con la ampliación para cubrir toda Europa y Oriente Medio" a partir de la creación de "un ecosistema con la universidad y los ingenieros para contar con perfiles desarrolladores de inteligencia artificial". Como ha destacado el CEO, la start up se encuentra trabajando en varios proyectos internacionales: ha abierto una fábrica en Paraguay, se está expandiendo por Texas, tiene proyectos de minería en Chile y México y agrícolas en Colombia relacionados con cultivos de café. En España, esta empresa trabaja en más de 180 proyectos, principalmente relacionados con las infraestructuras y la construcción, siendo Acciona uno sus principales contratantes.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha agradecido la apuesta de HaloTech por Córdoba y ha destacado "el ecosistema que se está creando en Córdoba basado en el talento". "Se trata de un proyecto puntero de altísima tecnología que beneficia a nuestro futuro industrial, empresarial y tecnológico", ha señalado Bellido.

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado que Córdoba será a partir de ahora "un centro de fabricación tecnológica avanzada de Europa" donde se crearán "más de 100 puestos de trabajo de alto valor añadido". Además, ha subrayado la "conexión directa entre el capital humano de Córdoba y la inversión innovadora".