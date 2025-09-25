Las imágenes del 80 aniversario de Grupo Insur

El presidente de la compañía, Ricardo Pumar, definió la cita como un “homenaje a quienes nos precedieron, que nos inculcaron la ética, la integridad y el compromiso con el cliente, fuente de inspiración para todas nuestras acciones”

La serie de actos conmemorativos por el 80 aniversario de Grupo Insur tuvo su punto culminante con un evento en el Real Alcázar de Sevilla, al que asistieron representantes políticos e institucionales, del sector inmobiliario y patrimonial, así como accionistas, clientes, empleados y profesionales de la comunicación, entre otros.

Durante el encuentro, además de repasarse la historia de la compañía, sus hitos y desafíos, se avanzaron las prioridades de los próximos años y la evolución del sector inmobiliario ante los retos actuales del mercado.