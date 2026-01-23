La matriz de Fábrica de municiones de Granada debuta en la bolsa Euronext de Amsterdam

El grupo checo de defensa Czechoslovak Group (CSG), uno de los fabricantes de armamento de mayor crecimiento en Europa y matriz de Fábrica de Municiones de Granada, debutó este viernes en la bolsa de Ámsterdam con una fuerte subida de su acción, que llegó a revalorizarse un 30 % en las primeras operaciones, tras salir al mercado a un precio de 25 euros por título.

La acción llegó a negociarse poco después de su estreno en Ámsterdam en torno a los 32,50 euros, en una salida a bolsa con la que la compañía captó 3.300 millones de euros (unos 3.870 millones de dólares), la mayor oferta pública inicial (OPI) de una empresa del sector de defensa registrada hasta la fecha y a la que acudieron en masa grandes inversores.

Una hora después del toque de campana, a cargo del consejero delegado y propietario de la compañía, Michal Strnad, la acción se movía en una horquilla próxima a los 30,50 y 31,50 euros.

El fabricante de vehículos militares blindados y munición -de la cual una parte significativa se destina al Ejército de Ucrania-, marca así un hito para su consejero delegado, de 33 años, que tomó el control del grupo en 2018 tras adquirirlo a su padre, Jaroslav Strnad.

La operación es, además, la mayor salida a bolsa en Ámsterdam en más de una década.

El periodo de suscripción -a un precio de 25 euros por acción- para los inversores institucionales, a quien va dirigida esta OPI, estuvo abierto de martes a jueves.

De los 3.300 millones de euros, hay 750 millones de acciones nuevas, mientras que el resto es vendido por el accionista principal del grupo, CSG FIN, también de Michal Strnad, que cuenta, a 2025, con un patrimonio estimado de 350.000 millones de coronas (14.500 millones de euros/17.000 millones de dólares) y es una de las principales fortunas de la República Checa.

La compañía, con sede en Praga, informó en vísperas de la salida a bolsa que ya tenía apalabrados 900 millones de euros de inversión de Artisan Partners, fondos gestionados por la estadounidense BlackRock y Al Rayyan, del fondo soberano de Catar.

La empresa, que fabrica blindados, radares y munición de mediano y gran calibre, quiere utilizar el dinero de las acciones para un mayor desarrollo, en un momento en el que la industria de defensa en Europa está en máximos históricos, impulsada por el aumento de inversiones en el sector tras la invasión rusa de Ucrania y el creciente clima global de incertidumbre geopolítica.

Con unos 14.000 empleados en 39 plantas en diversos países, CSG registró, en los nueve primeros meses de 2025, ingresos por 4.500 millones de euros (+82 %) y un EBITDA operativo de 1.200 millones (+79 %), según los datos publicados por el grupo.

CS es uno de los principales productores europeos de munición de artillería y, según datos del SIPRI, es la empresa europea de mayor crecimiento en el mercado mundial de armas en términos de crecimiento anual de ventas.

Entre sus filiales clave se encuentran Excalibur Army (República Checa, sistemas terrestres), Tatra Trucks (República Checa, vehículos), MSM Group (Eslovaquia, munición de artillería), The Kinetic Group (EE. UU., munición de pequeño calibre) y Eldis (República Checa, sistemas de radar). El grupo emplea a más de 14.000 personas en sus empresas integradas y afiliadas. En 2024, CSG alcanzó unos ingresos de 5.200 millones de euros, incluidos 4000 millones de euros en ventas consolidadas.

Adquisición de FMG-Fábrica de Municiones de Granada

En 2020 CSG adquirió FMG-Fábrica de Municiones de Granada en España a través de MSM Group. Con sede en Granada y 700 años de historia, FMG ofrece una amplia cartera de municiones de alto rendimiento que siguen las normas de calidad de la OTAN, especialmente munición de gran calibre para tanques y artillería, además de propulsantes monobase de alto rendimiento para munición de calibre medio y equipos EOD de desactivación de explosivos para ingenieros de combate y cuerpos de seguridad.

Además, la empresa desarrolla, produce e integra componentes clave de municiones y misiles. Sus 700 años de experiencia y capacidades permiten a Fábrica de Municiones de Granada ser un referente en Europa, apoyando las capacidades de muchas Fuerzas Armadas aliadas en varios teatros internacionales.