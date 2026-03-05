Navantia propone a Croacia la corbeta Avante 2200, un buque construido en San Fernando para Arabia Saudí

Navantia explora una nueva colaboración industrial internacional con una propuesta para suministrar corbetas Avante 2200/Alfa 3000 a Croacia. El programa contempla la entrega de dos buques de estas características, un producto de los astilleros de la Bahía de Cádiz, un paquete de apoyo logístico, la formación de dotaciones y un plan de participación industrial local.

La compañía naval española ha celebrado un encuentro con más de 50 empresas croatas en la Cámara de Economía de Zagreb para explicar su estrategia, que incluye alianzas tecnológicas de cadena de suministro con el ecosistema local para maximizar su participación en el programa. A la cita han acudido representantes de los astilleros más importantes del país. Navantia ha firmado, de hecho, cartas de intención con el astillero Uljanik Brodogradnja y con la compañía de ingeniería y servicios de defensaortes Nortes Blue. El evento ha sido inaugurado por el embajador de España, José Ramón García Hernández, quen destacó el apoyo del Gobierno español y la fiabilidad de la propuesta.

Navantia propone a la Marina croata el sumnistro de corbetas multimisión, una plataforma naval -recuerda- ampliamente probada, que se alinea con los estándares de la OTAN y que está diseñada para maximizar la disponibilidad operativa desde el primer día. Estas condiciones reducen riesgos, acorta plazos y facilita el ciclo de vida del buque. El programa recoge la entrega de dos unidades, un paquete de apoyo logístico integrado (ILS) con repuestos, programas de formación para dotaciones y personal de mantenimiento, simuladores y el apoyo de la Armada Española.

"Este Industry Day es una oportunidad para maximizar la integración de la industria croata en nuestra propuesta de corbeta multimisión, un buque probado y operativo. Nuestro objetivo es compartir tecnología, abrir oportunidades reales de cadena de suministro y aportar valor operativo a la Marina de Croacia desde el primer día", afirma Alfonso Valea, director comercial de Navantia para Europa. "Nuestra oferta reduce el riesgo en plazo y presupuesto y nos sitúa como la opción más adecuada para la Marina de Croacia", insiste. Las compañías han mantenido reuniones B2B con el equipo de Navantia para alinear necesidades y capacidades, además de compartir tiempo y experiencias.

La corbeta Avante 2200

Navantia ofrece un diseño basado en la corbeta Avante 2200 que ha suministrado a la Armada de Arabia Saudí. De hecho, los astilleros de San Fernando continúan con los trabajos del segundo contrato que incluía tres buques adicionales. Se trata de una embarcación compacta que cuenta con sistemas de combate avanzado, que puede desempeñar misiones de patrullaje, escolta, defensa costera y operaciones de guerra antisubmarina y guerra electrónica.