Paradela, sobre la salida de Ayesa Digital de Andalucía: "La Junta no tiene instrumentos para entrar en grandes empresas, el Gobierno vasco sí"

La Junta de Andalucía ha reaccionado a las críticas de parte de la izquierda y del propio comité de Ayesa, que le pedían una intervención en Ayesa Digital -con la compra, por ejemplo, de su parte andaluza- para evitar que su sede social se vaya de Andalucía tras la compra formalizada por un consorcio formado por el Gobierno vasco, Indar Kartera (instrumento de Kutxabank), BBK y Tecnei. El consejero de Industria, Jorge Paradela, ha manifestado tras la reunión del Consejo de Gobierno que la autonomía andaluza "no dispone de instrumentos para participar en grandes empresas", a diferencia de lo que ocurre con el Gobierno vasco, que sí los tiene y "muy poderosos", por su diferente sistema de financiación, el llamado cupo vasco. Y ha añadido que eso también ocurriría con Cataluña si accediera a la financiación singular que reclama.

Respecto al mantenimiento del empleo, ha asegurado que habló con su homólogo vasco el 30 de diciembre y le aseguró que los directivos y profesionales de Ayesa IT en Andalucía "no deben ver sus puestos en riesgo". En este sentido, Paradela afirma que "sería oportuno" algún pronunciamento público por parte del Gobierno vasco y es posible que asistamos a ello en los próximos días".

Y, en cuanto a Ayesa Ingeniería, el negocio tradicional de la compañía, dijo que "todo apunta" a que la división de ingeniería se quedará en Sevilla. "Lo contrario sería una sorpresa mayúscula", afirmó Paradela respecto al proceso de compra que se debe formalizar en los próximos días por parte de la multinacional norteamericana Colliers.

La Junta defiende su política industrial

Paradela ha asegurado que los instrumentos que posee la Andalucía para competir con comunidades con el País Vasco para la atracción de empresas son los relativos a la captación de inversiones, y se vanagloria, en ese sentido, de que las industriales hayan superado los 5.000 millones cada año. Para paliar la salida de Andalucía, lo que en muchos sectores se ha interpretado como un revés, citó ejemplos contrarios como el hecho de que Cox se haya quedado en Andalucía -tras la venta de su sede social para que sea la Ciudad de la Justicia en Sevilla-, o que Atalaya Mining haya trasladado su sede social a Sevilla tras los permisos para ampliar la Mina de Riotinto y abrir Masa Valverde. También anticipó un inminente anuncio respecto a Cobre las Cruces, que podría ser el traslado a Sevilla de su compradora, Global Panduro, que en realidad fue inscrita en el registro mercantil (con sede en Madrid) el pasado 26 de diciembre por el fondo norteamericano RCF.

La venta de Ayesa Digiral, recordemos, se formalizó el último díad el año por un importe de 480 millones de euros e implicará la salida total del capital de la familia Manzanares, fundadora de la firma sevillana con seis décadas de historia.

El grupo Ayesa, que emplea a 15.000 profesionales y suma unos ingresos superiores a 900 millones de euros en 2025, cerró así una parte de la transacción que comenzó a gestarse a principios de año de la mano de su principal accionista, el fondo A&M Capital Europe (AMCE), que posee el 67% del capital desde finales de 2021.

En paralelo, la venta de la división de ingeniería de la multinacional sevillana al gigante canadiense Colliers International Group sigue su curso. La operación superaría los 500 millones de euros y se debe firmar en los próximos días.