La provincia de Cádiz aplaude la "visión estratégica" de su economía que puede aportar 'El Conciso' como medio especializado

El Conciso, la última apuesta informativa del Grupo Joly, busca convertirse en una referencia que dé voz a la economía y las empresas de Andalucía. Desde la transparencia y el rigor, pretende conquistar el ecosistema productivo de la región. En la provincia de Cádiz acaba de presentarse en sociedad tras unos primeros meses de andadura en los que ha sido recibido con entusiasmo por las administraciones y el sector privado ante la contribución que puede aportar para esta tierra. "Un medio específico, especializado en materia económica, puede servir para dar una visión positiva y estratégica, frente a la visión negativa que muchas veces hemos proyectado, de las oportunidades que ofrece esta provincia, de su potencialidad, y como palanca para la captación de inversiones", destacó, sobre la aportación que este nuevo medio de comunicación puede ofrecer, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, durante la cita en La Isla que fue conducida por Alberto Grimaldi, subdirector de Diario de Sevilla y coordinador de la redacción de El Conciso.

Junto a ella, el presidente de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC), José Andrés Santos Cordero, reconoció su alegría al conocer "que por fin Andalucía iba a contar con un periódico de influencia económica, porque lo que no se cuenta no existe". La región y la provincia necesitan de este medio especializado, “seguro que va a aportar un gran valor a la economía”. El Conciso permitirá “proyectar con ojos andaluces las empresas y la economía andaluza”, algo que considera fundamental.

El representante del tejido empresarial gaditano explicó una experiencia reciente para demostrar la importancia de esta apuesta por la información económica regional y provincial. Hace unas semanas la entidad que preside organizó una convención en la que hablaron de infraestructuras y proyectos pendientes, y en la que los ponentes procedentes de fuera se sorprendieron de las cifras económicas de este territorio. "Les llamó la atención cuando les dije que la industria del transporte del Campo de Gibraltar facturaba 12.000 millones, que es el producto interior bruto (PIB) de Cantabria. Se llevaron las manos a la cabeza cuando les dije que Cádiz es la séptima provincia exportadora de España", puso de ejemplo para llegar a la conclusión ya mencionada de que no se lo creían "porque nadie se lo cuenta".

La regidora tomó el testigo de Santos Cordero para alabar las bondades de la actividad productiva de la provincia: como referencia turística nacional, con Chiclana que destaca por el número de hoteles de cinco estrellas; con sus polos estratégicos portuarios, como Algeciras y Cádiz; o con la relevancia del sector aeronáutico o del sector naval, con inversiones potentes en este último como el taller de unidades planas abiertas, el nuevo Centro de Excelencia de Sistemas Navales o el Navantia Training Centre (NTC), con los que cuenta la compañía pública en San Fernando. “Hablamos de una provincia de las más potentes de Andalucía, también dentro del nivel económico de toda España”, esgrimió.

Estos últimos sectores, el aeroespacial y el naval, fueron señalados por el presidente de la CEC por las posibilidades de crecimiento que pueden suponer para la industria y para el tejido económico de la provincia de Cádiz. “Tenemos un 15 del PIB, un 17, un 18, dependiendo del año que es PIB industrial y estamos justo en una era de desarrollo tecnológico y armamentístico mundial que ofrece una carretera de crecimiento espectacular”, expuso sobre las oportunidades actuales y de un futuro prolongado del que deben aprovecharse las empresas de la provincia.

"Somos fabricantes de piezas del avión más vendido de la historia", exponía en referencia al avión A-320 de Airbus, en cuya fabricación participa la planta gaditana, pero también numerosas empresas colaboradoras. "¿Alguien en Madrid, Barcelona o Bilbao se puede imaginar que en San Fernando está la alta tecnología de desarrollo de las fragatas para la Armada?", cuestionó José Andrés Santos Cordero. La difusión de esa información contribuye a que otros polos industriales se fijen en Cádiz y su tejido productivo, insistió.

El peso del sector naval

San Fernando es consciente de que la industria naval es la base de su economía. Por eso, Patricia Cavada abundó en las importantes inversiones que el Gobierno central ha realizado en el astillero de La Carraca. Es un sector estratégico para la ciudad. "Ninguna empresa que viniera crearía el empleo que genera un sector con más de 300 años de historia en San Fernando", reconoció, además con dos elementos claves para las empresas actuales como la sostenibilidad y la innovación. “Invito a los presentes a visitar ese nuevo taller de unidades planas abiertas de referencia mundial y el centro de excelencia con una inversión de 60 millones de euros que ponen a Navantia y la industria naval en el primer nivel internacional de la competitividad”, animó.

A ello se suma el NTC, unas instalaciones que ofreció el Ayuntamiento a la compañía para la formación naval, “digital e innovadora”. Cavada puso de relieve la transformación del Parque de la Historia y del Mar, “un edificio abandonado, que salía siempre entre los grandes fiascos de la inversión pública del país”, en una propuesta de calidad.

"La empresa con el mayor número de ingenieros e ingenieras de la provincia de Cádiz está en San Fernando, unos 600 ingenieros que pueden llegar a 800. Esto da cuenta de su magnitud y su importancia desde el punto de vista de la atracción de empresas y de la generación de empleo y de riqueza para la ciudad", planteó.

En torno a esa base, "emprendimos hace años la tarea de cambiar nuestro modelo económico, que no ha ido en una única línea", dejó claro la alcaldesa. La Isla cuenta con unos suelos productivos en el antiguo polígono de tiro Janer, que durante años estuvieron pendientes de desarrollo y que ya están activos con la implantación de distintas firmas y la próxima llegada de nuevas. Bahía Sur se ha transformado, además, para convertir a la ciudad "en uno de los polos comerciales más importantes de la Bahía de Cádiz". "Trabajamos en proyectos interesantes de colaboración público privada y alguna iniciativa pública para seguir protegiendo el suelo", afirmó. Desde el Gobierno local se ha apostado por la dinamización vinculada a las fiestas, a la Navidad, Halloween y los eventos en verano, "para movilizar la economía, para hacer que nuestra hostelería y nuestro comercio funcionen". Estas cuestiones, la innovación y la digitalización han estado acompañadas por el desarrollo urbano "y una apuesta por la movilidad también importante para contar con una ciudad con una calidad urbana potente, que atraiga inversiones, que invite a venir y a vivir".

El resultado, defendió Cavada, es una buena cifra de disminución del desempleo "a lo largo de estos 10 años", el crecimiento de la renta de la ciudad o el liderazgo por encima de la media provincial y andaluza en creación de empresas.

Oportunidades

Santos Cordero aprovechó las palabras de la alcaldesa sobre la actividad comercial de la ciudad, para recordar que la provincia todavía tiene un margen de crecimiento del 10% para igualar los niveles del peso del sector servicios en otros territorios, como Madrid o Barcelona. También miró a la economía azul por sus posibilidades de generación de empleo cualificado, con un papel importante de la Universidad de Cádiz y el Ceimar (Campus de Excelencia Internacional del Mar), "es la apuesta clave para diferenciar en los próximos 25 años a la provincia".

"La Bahía de Cádiz tiene capacidades para ser reconocida como Parque Tecnológico Marítimo Naval. Tiene los elementos para ello: el Puerto de Cádiz, los astilleros, el Ceimar, el Coex o el CFA (Centro de Fabricación Avanzada)", incidió Cavada.

La sostenibilidad y la digitalización, dos revoluciones actuales

La alcaldesa de San Fernando puso de relieve la apuesta de la ciudad por la sostenibilidad. Recordó, en ese sentido, la alineación de los proyectos de los fondos europeos de la Edil (Estrategia de Desarrollo Integrado Local) con este objetivo, la inversión de 14 millones en los presupuestos municipales para la sustitución de toda la luminaria municipal a fin de reducir emisiones, una iniciativa que se enmarca en un proyecto general de Emisiones Cero "al que están invitadas las concesionarias de los servicios municipales", como el agua o el transporte urbano colectivo; o el proyecto conjunto con Cádiz, pendiente de financiación de la Junta, para el aprovechamiento de depuradora que la producción de energía. "Trabajamos en la autogeneración con las comunidades energéticas, que tienen mucho recorrido normativo todavía, para que nos den facilidades a los ayuntamientos, porque los procedimientos muchas veces no casan con las necesidades sostenibles actuales", añadió.

Cavada recuperó la vinculación de la economía local, a través del sector naval y en particular de Navantia, con la digitalización, con espacios como el NTC o el taller de unidades planas abiertas, dotados ambos de nuevas tecnologías. "Buscamos una ciudad verde, que facilite la vida a la ciudadanía a través de la digitalización de los servicios municipales", resumió.

En cuanto a estos aspectos relacionados con el tejido empresarial de la provincia, el presidente de la CEC habló de fondos europeos que han estado a disposición de las pymes, que han podido invertir en digitalización. “Es una cuestión de mentalidad: ser proactivo al cambio o resistirse”, advirtió.

La sostenibilidad es intrínseca a la provincia, que tiene la mayor densidad de parques naturales de España, planteó como contexto para el turismo en Cádiz, con un modelo sostenible. "Tenemos una industria que trabaja para la sostenibilidad", reivindicó. Las empresas fabrican fibra de carbono para rebajar el peso de los aviones y de esta forma reducir el consumo de combustible, mencionó. El Campo de Gibraltar se posiciona como polo de producción de hidrógeno verde. "La sostenibilidad es una oportunidad. Fuimos los primeros en tener molinos de viento para energía eólica", sostuvo.

Liderazgo en la Bahía

San Fernando debe liderar el desarrollo de la Bahía. "Estamos en el centro del territorio", asumió la regidora isleña, que presentaba a la ciudad como polo comercial de la Bahía, que articula el transporte metropolitano del tranvía y que cuenta con dos estaciones de trenes usadas por ciudadanos de Chiclana, la Janda o a veces Algeciras, o visitantes que se desplazan a estos lugares". "Contamos con una empresa como Navantia con vocación de crecimiento, con proyectos ilusionantes como la Navantia Academy, para fomentar el trabajo más tradicional de la construcción naval, pero también la ingeniería y la innovación", profundizó.

"Hay una estrategia que San Fernando quiere liderar, sobre todo con una visión de hacia dónde tenemos que ir: ciudades verdes, con un desarrollo urbano sostenible, con un papel importante de la vivienda, con la energía como elemento crucial en el desarrollo de las ciudades, con herramientas para reducir el consumo", planteó.

Es una visión estratégica de conjunto, "analizando qué nos une para desarrollar servicios comunes". Como ejemplo recordó la idea de convertir la autovía que une ambos municipios en una gran avenida.

El líder de los empresarios gaditanos se refirió en esa línea a la unidad de acción territorial, que puede ir de la mano de la diversidad que tiene la provincia. La celebración del Mundial de Motociclismo en el Circuito de Jerez beneficia a todo el territorio. "Los hoteles de Jerez se llenan con el Carnaval de Cádiz", argumentó. De la capitalidad cultural europea a la que aspira la ciudad jerezana se pueden aprovechar otras localidades: "Quien venga también irá al Museo Camarón, al Museo de Paco de Lucía, al Museo de Rocío Jurado o al Museo de Lola Flores".

El papel de los medios

La unidad de acción territorial ha avanzado, ahora se trata de que los éxitos de un área concreta se defiendan en otras comarcas "con la misma vehemencia", propuso José Andrés Santos. Es algo que depende de las administraciones, pero también de las entidades como la propia confederación. "El Conciso debe ser una vía de transmisión de todo esto", reflexionó.

"La prensa tiene un papel fundamental. No me canso de repetirlo: en la vida misma, para la salud democrática, para calmar los ánimos de nuestra sociedad. También de ofrecer la visión estratégica y positiva de la provincia", abundó en esa idea Patricia Cavada. "El Conciso va a tener un papel relevante para mostrar el nivel de oportunidades que hay en la provincia, porque es importante comunicar para atraer inversiones", concluyó.