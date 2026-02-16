El fondo Third Point entra en el accionariado de Indra y apoya la compra de Escribano

El fondo activista Third Point ha adquirido una participación en el capital social de Indra, sin revelar el porcentaje exacto, y ha expresado su respaldo a la operación de compra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Third Point ha remitido este lunes una carta al consejo de administración de la compañía tecnológica y de defensa española, en la que manifiesta su apoyo al presidente de Indra, Ángel Escribano. En la misiva, adelantada por Bloomberg, el director ejecutivo de Third Point, Dan Loeb, deja patente que su firma respalda la adquisición de Escribano por parte de Indra "para crear un campeón de Defensa español".

"Creemos que una combinación de Indra Sistemas y EM&E claramente genera valor y está alineada con los intereses de todas las partes interesadas, incluidos los accionistas, los empleados, los clientes y el Estado español", ha subrayado Loeb en el documento. Además, la carta rehusa las dudas planteadas sobre un potencial conflicto de intereses en la operación con la empresa Escribano, por ser propiedad del propio Ángel Escribano y su hermano Javier.

En la carta, remitida también a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como principal accionista de Indra, con un 28% del capital, Loeb considera que retrasar un acuerdo con EM&E correría el riesgo de "una erosión del valor, una distracción operativa y la posible pérdida de una oportunidad única en una generación de construir un líder de defensa español globalmente relevante en un momento en el que la demanda, la financiación y el apoyo político están alineados de manera única".

Las acciones de Indra han cerrado la sesión de este lunes en el Ibex 35 con una subida del 3,42%, hasta situarse en un precio unitario de 52,85 euros, después de haber rozado casi el 6% de revalorización tras conocerse el movimiento de Third Point.

Negociaciones sobre la operación

Respecto a la posible operación con Escribano, que parece haberse reconducido, la semana pasada se conoció que los hermanos Escribano están dispuestos a negociar "cualquier opción" para la transacción entre ambas compañías. Esto incluye la posibilidad de que se articule mediante la toma de control de la empresa familiar del presidente de Indra, Ángel Escribano, y de su hermano Javier, presidente de EM&E y consejero dominical de Indra.

En un primer momento, la operación estaba concebida para materializarse a través de una fusión por absorción, pero al Gobierno —máximo accionista a través de la SEPI— no le convencía esta estructura. En función de la ecuación de canje que se estableciese una vez definida la valoración de EM&E, podría perder el control de la principal compañía nacional de defensa en un contexto geopolítico convulso.

De este modo, la operación parecía bloqueada porque, si bien a la SEPI no le convencía la fusión por absorción, los Escribano tampoco estaban conformes con la opción de perder el control de su empresa familiar, una postura que parece haberse flexibilizado.

En este contexto, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, recibió el visto bueno del consejo de administración de la compañía para negociar con Javier Escribano todas las posibles alternativas sobre la potencial operación. Igualmente, el consejo de administración de Indra también respaldó por unanimidad a finales de 2025 el encaje estratégico de esta operación entre ambas empresas.