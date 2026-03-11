Andalucía lidera la producción solar fotovoltaica en España con más de 15.500 GWh en 2025

Andalucía consolida su liderazgo renovable con un año histórico para la solar fotovoltaica. La comunidad autónoma produjo en 2025 un total de 15.549 GWh de energía solar fotovoltaica, según los datos difundidos por Red Eléctrica en la presentación del Informe del sistema eléctrico español 2025 y Las renovables en el sistema eléctrico español 2025. La producción procedente de autoconsumo alcanzó los 2.320 GWh, una aportación que sitúa a Andalucía como la región que más energía genera en este ámbito. Red Eléctrica atribuye al autoconsumo un total de 4.012 GWh de generación eléctrica durante 2025, muy por delante de Cataluña y de la Comunidad Valenciana.

El avance del autoconsumo ha modificado la estructura de la generación. Sin esta aportación, la cuota renovable se situaba en el 62%. Al integrarla, la proporción se eleva al 63,3%. El resultado es un total de 25.230 GWh producidos con renovables, lo que convierte a Andalucía en la segunda región con más generación renovable del país, solo por detrás de Castilla y León.

La estructura del 'mix' y el crecimiento de la potencia renovable

Al sumar la aportación del autoconsumo y la de las plantas tradicionales, la solar fotovoltaica lidera el mix andaluz con el 39%. Le siguen el ciclo combinado, con un 27,2%; la eólica, con el 14,9%; la cogeneración, con el 9,2%; la solar térmica, con el 4,6%; y otras renovables, con el 3,6%. Las cuotas de la hidráulica, el carbón y los residuos renovables y no renovables quedan por debajo del 1,5% cada una. Además, los sistemas de almacenamiento por bombeo integraron 470 GWh en el sistema eléctrico español durante 2025.

La comunidad incorporó 3.129 nuevos MW de solar fotovoltaica y 49 MW de eólica en 2025, lo que eleva al 71,4% la proporción de potencia instalada renovable en el conjunto del parque de generación andaluz.

La demanda eléctrica regional alcanzó 39.789 GWh, un 3% más que en 2024. La evolución se mantiene alineada con la del conjunto del país, donde la demanda creció un 2,8%. Si se incorpora el autoconsumo, la demanda andaluza aumenta un 4% respecto al mismo periodo del año anterior.

El contexto nacional: más demanda, más generación y más renovables

En el conjunto del sistema español, la demanda eléctrica llegó a 256.086 GWh en 2025, un 2,8% más que en 2024. Al incluir el autoconsumo, la cifra asciende a 269.753 GWh, niveles que recuperan la situación previa a la pandemia de la COVID‑19. A 31 de diciembre de 2025, el parque nacional de generación alcanzó los 142,5 GW, un 7,3% más que el año anterior tras incorporar 10 GW de nueva potencia renovable. Considerando las instalaciones de autoconsumo, la potencia total instalada asciende a 150,8 GW, de los cuales el 68,9% corresponde a tecnologías renovables.

La producción de electricidad en España creció un 3,7% y las renovables alcanzaron el 55,5% del total, porcentaje que sube al 56,6% al sumar la generación de autoconsumo. Sin incluir autoconsumo, la eólica volvió a ser la tecnología líder por tercer año consecutivo, con el 21,6%, seguida de la nuclear, con el 19%; la solar fotovoltaica, con el 18,4%; el ciclo combinado, con el 16,8%; y la hidráulica, con el 12,4%. El 75,5% de la producción estuvo libre de emisiones de CO₂ equivalente.

Los informes de Red Eléctrica incorporan además, por primera vez, datos sobre generación y potencia instalada tanto de sistemas de almacenamiento como de instalaciones de autoconsumo.