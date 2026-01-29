Cox cuantifica en 7.000 millones de dólares su inversión en América Latina en los próximos años

El presidente de Cox, Enrique Riquelme, ha cuantificado en más de 7.000 millones de dólares (más de 5.800 millones de euros) las inversiones de la compañía en los proximos años en latinoamérica.

En el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina, ha recordado la compañía ha asegurado esta misma semana la financiación bancaria para la adquisición de Iberdrola México, una operación que califica de "transformacional ". Y ha reafirmado el compromiso, tras la compra de los activos de Iberdrola por 4.200 millones, de invertir 6.000 millones adicionales entre 2025 y 2030 para impulsar nuevas infraestructuras energéticas e hídricas en el país.

Para Ecuador, el Presidente de Cox recordó que la compañía mantiene el compromiso de inversión de más de 700 millones de dólares en soluciones integrales de agua y energía en el país. Riquelme anunció asimismo una inversión de más de 650 millones de dólares a nuevas inversiones en Chile durante los próximos tres años, tras la mejora del clima regulatorio y de confianza generado por la llegada del presidente electo José Antonio Kast.

Riquelme hizo un llamamiento a gobiernos, empresas y organismos multilaterales para impulsar políticas de Estado que garanticen el acceso sostenible al agua y la energía, pilares que —según subrayó— resultan esenciales para el crecimiento económico, la estabilidad democrática y la integración regional.

Durante su intervención en la Sesión Plenaria del Foro, celebrada en la Ciudad de Panamá, Riquelme destacó que América Latina atraviesa uno de los momentos más determinantes de su historia reciente, en un contexto global marcado por tensiones geoeconómicas, fragmentación comercial, conflictos armados y una profunda reconfiguración de las cadenas de suministro.

Riquelme destacó, entre otras cosas, la visión del gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, cuyo enfoque en infraestructura estratégica, transición energética y fortalecimiento del acceso al agua "genera certidumbre para inversiones de largo plazo". También reconoció impulso del presidente Daniel Noboa a favor del acceso universal a servicios hídricos y energéticos asequibles, una estrategia que —indicó— "contribuye a reforzar la resiliencia climática del país y a convertirlo en un referente regional en materia de infraestructura sostenible".

El presidente de Cox recordó que la compañía nació en Panamá hace casi dos décadas y hoy opera en más de 30 países de cuatro continentes, con el respaldo de más de 10.000 profesionales dedicados a proteger infraestructuras críticas. “Nuestro crecimiento ha sido posible porque creemos en los países donde invertimos y en su talento local”, añadió.

Riquelme advirtió de que América Latina sigue haciendo frente a retos estructurales como el bajo crecimiento económico, la alta informalidad laboral o los niveles de pobreza persistentes, pero defendió que la región puede jugar un papel clave en el nuevo orden global si actúa de forma coordinada.

“La división nos debilita. La integración regional nos fortalece. Bloquear infraestructuras estratégicas o fragmentar mercados entre países hermanos no refuerza nuestra soberanía: nos hace más vulnerables”, subrayó.

En este sentido, resaltó el papel de CAF como actor fundamental para articular alianzas público-privadas, estructurar proyectos de impacto regional y mitigar riesgos en sectores críticos. “CAF no solo financia: convoca, alinea intereses y convierte la visión en resultados tangibles para las próximas generaciones”, afirmó.