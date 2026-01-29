Andalucía se posiciona como puente estratégico entre Europa, Asia y Latinoamérica en la economía del hidrógeno

Andalucía dará en febrero de 2026 un paso decisivo en su proyección internacional como territorio estratégico para el desarrollo del hidrógeno verde y la descarbonización industrial. La celebración en Huelva del III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, entre los días 4 y 6 de febrero, situará a la comunidad en el centro de las relaciones económicas y empresariales entre Europa, Asia y Latinoamérica, en un momento clave para el despliegue de esta nueva industria energética a escala global.

El Congreso, organizado por la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y la Alianza de Valles del Hidrógeno de España, afronta su tercera edición desde una posición de madurez y crecimiento, tras consolidarse como uno de los principales foros empresariales del sector en el sur de Europa. La edición de 2026 refuerza su carácter internacional con la incorporación estructurada del mercado asiático, que se suma a la ya consolidada presencia europea y latinoamericana, ampliando el alcance geográfico y económico del evento.

Las cifras avalan la consolidación del evento como un espacio de negocio y toma de decisiones. En su última edición, el Congreso congregó a más de 1.400 profesionales de 28 nacionalidades, con la participación de 450 empresas y la celebración de más de 1.000 reuniones profesionales, un formato orientado específicamente a la generación de alianzas, inversión y nuevos proyectos industriales, y que volverá a reproducirse en 2026 con parámetros similares.

Apertura al mercado asiático

Uno de los principales hitos de esta tercera edición será la incorporación de Asia como eje estratégico del programa. El Congreso contará con la participación de empresas chinas líderes en tecnologías vinculadas al hidrógeno, así como con una delegación institucional encabezada por la Cámara de Comercio de China en España, reforzando los lazos entre el ecosistema industrial andaluz y uno de los mercados con mayor capacidad de crecimiento en esta industria.

A ello se suma el respaldo de JETRO, la agencia oficial del Gobierno de Japón para la promoción del comercio exterior y la inversión, que permitirá incorporar al programa la visión de uno de los países pioneros en el desarrollo del hidrógeno como vector energético. Esta dimensión asiática se articulará a través de mesas específicas centradas en estrategias nacionales, marcos regulatorios, cooperación tecnológica y oportunidades de inversión entre Asia y Europa, en un momento clave para el posicionamiento de España —y de Andalucía— en los flujos internacionales del hidrógeno.

Un foro de marcado perfil empresarial

El III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde mantendrá su enfoque claramente empresarial e industrial, con la participación de alrededor de 80 ponentes de primer nivel, entre ellos CEO y directivos de grandes compañías energéticas, industriales y tecnológicas, así como responsables institucionales de distintos gobiernos autonómicos y europeos. El programa abordará cuestiones clave como la evolución de los mercados del hidrógeno, la financiación de proyectos, la regulación, la integración industrial, la logística y los corredores internacionales de exportación, con especial atención a Europa, Latinoamérica y Asia.

La vertiente de negocio se verá reforzada nuevamente a través de los encuentros profesionales B2B, organizados en colaboración con Andalucía TRADE, la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta de Andalucía. Estas reuniones, previamente concertadas mediante una plataforma digital, facilitarán el contacto directo entre empresas, promotores de proyectos e inversores, consolidando al Congreso como una herramienta efectiva para la captación de inversión y el cierre de acuerdos estratégicos.

Huelva, epicentro industrial del proyecto andaluz

El evento contará además con un amplio espacio expositivo, en el que participarán empresas de referencia del sector energético y del hidrógeno como Moeve, Siemens Energy, Avalon Renovables, Enagás, Universidad de Huelva, Técnicas Reunidas, Iberdrola, Masa, Cátedra UHU-Gabitel, INTA, Exolum, Trina Green Hydrogen, BBVA, CaixaBank, Atlantic Copper, Andersen, Air Liquide, Ghenova, Inerco, DH2 Energy, Hyren, Lain Tech o Reolum, entre otras, que presentarán sus proyectos y visiones estratégicas.

El Congreso está respaldado por un amplio apoyo institucional, con la implicación del Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Puerto de Huelva, así como por un Comité de Honor integrado por los presidentes de ocho comunidades autónomas y presidido por Teresa Rasero, presidenta de Feique (la patronal de la industria química española) y del consejo de administración de Air Liquide España. El Comité incluye además al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y cuenta con la Presidencia Honorífica de SM el Rey Felipe VI.

Con esta tercera edición, el Congreso Nacional de Hidrógeno Verde refuerza la proyección internacional de Andalucía como territorio clave en la transición energética, situando a Huelva como el epicentro de una estrategia industrial que aspira a convertir a la comunidad en el gran polo verde¡ del sur de Europa.