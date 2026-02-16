Hanwha recibe la autorización ambiental para construir dos parques solares en Los Barrios con un presupuesto de 8 millones

La compañía coreana Hanwha ha recibido la autorización ambiental de la Junta de Andalucía para la construcción de dos parques fotovoltaicos en Los Barrios, Cádiz, con una potencia total de casi 10 megavatios (MW) y un presupuesto conjunto cercano a los 8 millones de euros.

Los proyectos, denominados Poniente Solar y Sur Solar, se ubicarán al este del núcleo urbano de Los Barrios, a ambos lados de la carretera CA-9206 que une la barriada de Puente Romano con el municipio y con la Estación de San Roque. Ambas iniciativas superaron su fase de información pública sin modificaciones por las alegaciones presentadas.

El Poniente Solar contará con casi 13.000 módulos fotovoltaicos se distribuirán en una extensión de 13,65 hectáreas divididas en cuatro recintos, tres de ellos al este del río Guadacorte y un cuarto al oeste. La potencia máxima de la instalación es de 7 MW, aunque se limita a 4,99 MW por los permisos de acceso a la red eléctrica. Su presupuesto individual es de 4,1 millones de euros.

En el caso del Sur Solar, se instalarán 10.304 paneles a lo largo de 7,42 hectáreas distribuidas en dos islas contiguas. La potencia máxima, como en el Poniente Solar, es de 7 MW limitados a 4,99 MW por el permiso de acceso a la red. Cuenta con un presupuesto de 3,85 millones de euros.

Ubicación de los parques fotovoltaicos de Hanwha en Los Barrios, Cádiz / D. F. V.

Hanwha ha presentado este proyecto bajo la firma de HECE Renovables, perteneciente a su filial europea de energía Hanwha Energy Corporation Europe. Según se refleja en los proyectos remitidos a la Junta de Andalucía, destaca que el emplazamiento cuenta con un alto nivel de radiación directa, además de unas pendientes escasas o moderadas que facilitarán los trabajos de instalación.

Las plantas Poniente Solar y Sur Solar se construirán de forma simultánea, con un período de obras estimado de seis meses, y compartirán la línea de evacuación, con un modelo semejante al aplicado por Hanwha en el municipio colindante de San Roque, donde prevé construir dos parques fotovoltaicos muy próximos entre sí en la finca La Doctora: Garbi y Kimchi.

Las instalaciones solares se ubicarán en parcelas pertenecientes a Guadacorte SA, con derecho de arrendamiento. De hecho, algunas de las islas se desarrollarán a espaldas de la planta de hidrógeno verde promovida por la propietaria de los terrenos en asociación con Coagener, primera operativa de Andalucía y que cuenta a su vez con su propia planta solar, anexa a la planificación de Hanwha.

Hanwha cuenta en España con su propia comercializadora para la energía solar producida en sus parques, Imagina Energía, lanzada en los últimos meses de 2024. La previsión, según apuntó en su momento la compañía, es invertir 1.500 millones de euros en instalaciones de autoconsumo y grandes plantas fotovoltaicas tanto en desarrollo como en construcción durante los próximos diez años. La empresa coreana lleva presente en el país desde 2018, cuando arrancó sus proyectos de parques solares y comercialización de paneles.