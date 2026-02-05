Statkraft invertirá más 15 millones en la repotenciación del parque eólico Pasada de Tejeda en Tarifa, Cádiz

Statkraft invertirá 15,3 millones de euros en la repotenciación del parque eólico Pasada de Tejeda, ubicado en el término municipal de Tarifa (Cádiz). La compañía renovará así los equipos de la instalación, operativa desde hace más de 20 años.

La compañía, a través de su filial Aerogeneradores del Sur SA, prevé la sustitución de los seis aerogeneradores actuales, con una potencia total del 9,6 megavatios (MW), por dos nuevas unidades. Esto permitirá elevar la capacidad de la instalación hasta los 11,8 MW, según se detalla en el proyecto, sometido al proceso de información pública para obtener las autorizaciones pertinentes de la Junta de Andalucía. Para la repotenciación, utilizarán modelos Nordex N163, de 5,9 MW de potencia cada uno y una altura de 118 metros.

Statkraft prevé un período de obras de 11 meses desde el momento en que comiencen los trabajos, que consistirán, en primer lugar, en el desmantelamiento de los aerogeneradores actuales. La instalación de las dos nuevas unidades, con un coste de 9,4 millones entre las dos, ocupa la mayor parte de los 15,3 millones de presupuesto del proyecto.

Según los datos recogidos en el estudio de viabilidad, la empresa prevé que los nuevos molinos funcionen una media de 2.767 horas al año, equivalente a más de 115 días, durante su período de vida útil, estimado en 35 años. La energía producida por los aerogeneradores será evacuada a la subestación Facinas 220 kV, la cual también da servicio al parque eólico La Herrería, contiguo al Pasada de Tejeda y también propiedad de Statkraft.

Este es el segundo intento de la energética de impulsar la repotenciación del parque eólico Pasada de Tejeda. En 2023, la compañía sometió el proceso, entonces fijado en 12 MW, a información pública, aunque fue rechazada la solicitud de autorización por un conflicto entre la ubicación prevista de uno de los aerogeneradores y el futuro trazado de la autovía A-48 entre Vejer y Algeciras. Una vez solventado este paso, que ha implicado reajustar la posición de ambas unidades, teniendo en cuenta las vías pecuarias y zonas fluviales presentes en el entorno, Statkraft confía en conseguir en esta ocasión los permisos pertinentes.

En el proyecto de repotenciación del Pasada de Tejeda se recoge la intención de Aerogeneradores del Sur de extender este proceso al parque eólico La Herrería, situado a escasos metros. Según detalla el documento y se puede comprobar en la web de la empresa, ambas instalaciones se agrupan en ciertas instancias como una misma, denominada Aerosur.

En lo que respecta a La Herrería, la repotenciación elevaría la potencia actual de 44,8 MW ofrecida por 28 aerogeneradores por 49 MW producidos por solo siete rotores. Además, este proyecto, explica el documento sometido actualmente a información pública, incluiría la adecuación del centro colector existente y la línea subterránea hasta la subestación Facinas 220 kV cuando se presente ante la delegación territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía.