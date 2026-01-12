Iberdrola presenta el programa de actividades con el que celebrará este año su 125 aniversario

Iberdrola ha presentado este lunes el programa con el que conmemorará su 125 aniversario, una agenda de actividades culturales, musicales y sociales que se desplegará a lo largo de 2026 en distintos puntos de la geografía española. Bajo el lema 125 años luz, la compañía prevé exposiciones, festivales, foros de debate y la iluminación de edificios emblemáticos, según ha informado en un comunicado.

La eléctrica recuerda que fue fundada en 1901 en Bilbao como Hidroeléctrica Ibérica y subraya que, desde entonces, ha experimentado una transformación que la ha llevado a situarse entre las mayores compañías del sector a nivel internacional. En la nota difundida, la empresa destaca su crecimiento en las últimas décadas y su presencia global, así como el impacto económico y laboral: da servicio a 100 millones de personas e impulsa la internacionalización de cientos de empresas españolas; sus inversiones y compras sostienen 120.000 empleos en España y más de medio millón en todo el mundo.

Un calendario con actos culturales e institucionales

El programa de celebraciones arrancará en primavera con una exposición en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, coincidiendo con la reapertura del centro tras su ampliación. La muestra reunirá obras de la colección artística vinculada a la trayectoria histórica de la compañía y propondrá un recorrido visual por su evolución a lo largo del tiempo.

El acto institucional central tendrá lugar en junio en la Torre Iberdrola, también en Bilbao. En ese contexto se presentará el libro conmemorativo del 125 aniversario y se celebrará una jornada que incluirá la participación de la Orquesta Sinfónica y la Sociedad Coral de Bilbao. La compañía prevé además un espectáculo de luces y actuaciones musicales abierto al público, con artistas de ámbito nacional e internacional.

Música y foros de reflexión

La música será otro de los ejes del aniversario, con dos grandes festivales previstos en Madrid y Valencia. El primero se celebrará en junio en el espacio Iberdrola Music de la capital, con un cartel en el que figuran nombres como Lenny Kravitz, Manuel Carrasco y Ana Mena. El segundo tendrá lugar en noviembre en el Roig Arena de Valencia, donde el programa artístico se dará a conocer más adelante. Según la empresa, la venta de entradas estará vinculada a la financiación de proyectos sociales.

Ese mismo recinto valenciano acogerá también un foro dedicado a analizar el impacto social y económico de la actividad de Iberdrola a lo largo de sus 125 años de historia. El encuentro incluirá mesas de diálogo y ponencias a cargo de expertos internacionales, con el objetivo, según señala la compañía, de reflexionar sobre el papel del sector energético en el desarrollo económico y social.

Divulgación y patrimonio

Dentro del enfoque divulgativo del programa, Iberdrola organizará en el espacio CentroCentro de Madrid una exposición interactiva sobre la evolución de la tecnología eléctrica. La muestra, prevista entre septiembre y octubre, combinará piezas históricas, maquetas, material audiovisual y recursos de realidad virtual, con actividades pensadas para todos los públicos.

Además, a lo largo de 2026 se iluminará cada mes un edificio singular en diferentes ciudades españolas mediante sistemas de iluminación sostenible. El calendario comenzará con la Capilla Real del Palacio Real de Madrid y continuará con enclaves como la Torre del Miguelete de Valencia, coincidiendo con el 600 aniversario de su construcción. El cierre del año incluirá el alumbrado del teatro y anfiteatro de Mérida y de la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, en Bilbao.

Todas estas iniciativas forman parte, según recalca la empresa en su comunicado, de una celebración que busca abrir el aniversario a la ciudadanía y vincularlo con la cultura, la innovación y el patrimonio.