Moeve llega a 2026 con 500 estaciones de servicio renovadas, casi un tercio de su red en España y Portugal

Moeve arrancará 2026 con 500 estaciones de servicio transformadas de Cepsa a su nueva marca, casi un tercio de toda su red ibérica. La energética avanza en su proceso de renovación, con nuevos espacios más digitalizados en los que incorpora nuevas opciones de energía sostenible.

En paralelo con la transformación de los establecimientos, Moeve destaca que avanza en su oferta de movilidad sostenible, desplegando una de las mayores redes de carga eléctrica ultrarrápida en estaciones de servicio en el conjunto de España y Portugal. Esta red suministra energía 100% renovable y ya cuenta con más de 260 plazas de carga ultrarrápida operativas (150 kW), de acceso público y libre, con cargadores capaces de recargar el 80% de la batería de un coche en un tiempo estimado de 10 o 20 minutos en función del modelo.

Muchos de estos establecimientos funcionan con electricidad obtenida a través de paneles solares instalados in situ, y la propuesta de valor a los clientes contiene la posibilidad de utilizar el ticket digital, además de un túnel de lavado, Moeve Wash, que funciona con productos biodegradables.

La compañía destaca que en la oferta de sus estaciones de servicio prima la calidad y la variedad, a través de la venta de productos frescos en Moeve Market y de café y bollería en sus córneres R’SPIRO. Las estaciones de servicio de la red también están incluyendo nuevos servicios de paquetería y delivery, concentrando algunas de las demandas cotidianas de los clientes.

La oferta se completa con el programa de fidelización Moeve gow, que cuenta con alrededor de 3,5 millones de clientes que acceden a descuentos y promociones en las estaciones de servicio y comercios asociados a su alcance, además de darles la posibilidad de adquirir el Plan Multienergy, junto a Naturgy, que combina la contratación de luz y gas con descuentos de hasta 30 céntimos/litro en repostaje y de hasta 15 céntimos/kWh en recargas eléctricas.

"Estamos avanzando con paso firme en la transformación de nuestra red. Moeve es una apuesta por la calidad y por el cliente, y la mejor muestra de ello son estos establecimientos renovados, diseñados como lugares donde querer estar, donde la experiencia pueda ser personalizada y se disponga de muchos servicios cotidianos. Seguiremos por esta senda para convencer cada día a más gente con nuestra oferta en energía y movilidad", señaló Pierre-Yves Sachet, director de Mobility de Moeve.

Además de transformar 500 estaciones de servicio, Moeve ha consolidado su nueva marca en ámbitos clave. En primer lugar, las ventas de las estaciones de servicio con la nueva marca ya superan a sus anteriores estaciones Cepsa. Además, Moeve está siendo un éxito para la atracción de talento, ya que el portal de empleo externo recibe alrededor de un 35% más de visitas desde la transformación. En cuanto a los datos de reconocimiento social, Moeve ya es mayoritariamente conocida por la sociedad. Según Ipsos, compañía independiente de estudios de mercado, los usuarios priorizan Moeve por delante de Cepsa en el reconocimiento espontáneo de marcas de energía y movilidad, estando 20 puntos por encima del objetivo de notoriedad que perseguía la compañía a un año vista.

"A la compañía le está sentando muy bien la transformación de su nombre y de su cultura, y la marca se está consolidando incluso más rápido de lo esperado. Hoy, Moeve representa la aspiración del sector para transformar la energía y la movilidad y ya tiene un reconocimiento de marca mayor a la de su antecesora en atributos como sostenibilidad, innovación o cercanía", añadió José María Solana, director Global de Marca de Moeve.

Con estos avances, acompañar a los clientes en su descarbonización, el cambio de marca o la transformación de las estaciones de servicio, Moeve busca avanzar en su estrategia de transformación a 2030, Positive Motion, que empezó a desplegar hace ya tres años. La energética ha vendido también el 70% de sus activos de exploración y producción, desarrolla el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde y ha alcanzado el ecuador de la construcción de su nueva planta de biocombustibles 2G en La Rábida (Huelva), con la aspiración de convertirse en un referente de la transición energética en Europa.