Naturmet acelera su despliegue en Andalucía con 10,6 millones de inversión en una planta de biogás en el Puerto de Sevilla

La compañía Naturmet acelera su despliegue en Andalucía con un nuevo proyecto de biometano que se ubicará en el Puerto de Sevilla y que contará con una inversión de 10,6 millones de euros. En concreto, acaba de obtener luz verde administrativa a la ocupación, por un periodo de 40 años, de un terreno de 34.100 metros cuadrados de superficie en el recinto para la construcción y gestión de una planta de producción de gas verde a partir de residuos agroindustriales.

Las nuevas instalaciones del proyecto Biomet Dos Hermanas promovidas por Naturmet se situarán en la península del Cuarto del enclave hispalense, según la concesión aprobada por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS). El complejo, destinado a la valorización y reutilización de los residuos generados por la agroindustria sevillana, tendrá una capacidad productiva de alrededor de 100 GWh al año y contará con cinco digestores.

Fundada en 2022 y con sede en el País Vasco, Naturmet es la división especializada en biometano de Oleofat, un grupo familiar navarro que, con el objetivo de respaldar el crecimiento de esta filial, acaba de acometer una ampliación de capital de 40 millones de euros. La operación ha corrido a cargo de dos fondos de inversión: el italiano FIEE SGR –que gestiona diversos recursos, entre ellos, del Banco Europeo de Inversiones– y el español ABE Capital Partners, que han alcanzado el 51% del accionariado.

El complejo de Sevilla se unirá a la cartera de Naturmet en territorio andaluz, que suma en estos momentos sendos proyectos de plantas de gas verde en Puente Genil (Córdoba) y Mengíbar (Jaén), está última envuelta en polémica, ya que el Ayuntamiento de la localidad paralizó la iniciativa a finales de 2025 a solicitud de los vecinos por su cercanía a zonas habitadas. Las previsiones de la compañía apuntan a la construcción de hasta siete instalaciones de biometano en la comunidad.

Polo de producción de biogás

Con la nueva concesión a Naturmet, la península del Cuarto, situada al sur del enclave portuario de la capital hispalense, refuerza su posición en proyectos de economía circular, ya que alberga las nuevas instalaciones de Llopis Servicios Ambientales dedicadas al reciclaje y tratamiento de residuos; y las de la compañía Aguas de Sevilla para el tratamiento de aguas industriales. Además, en la misma zona se levantará otra planta de producción de biometano que fue autorizada por la APS en 2025.

En este sentido, como informó este diario, la compañía Heygaz iniciará este mismo año la construcción en el Puerto de Sevilla de un complejo que moverá hasta 65.000 toneladas anuales de restos orgánicos procedentes de transformación agroalimentaria o vegetal, entre otros, para la generación de gas verde. La planta, con 15 millones de inversión, tendrá una capacidad de producción de 40 GWh al año –equivalente al consumo de más de 7.000 hogares– con destino a la inyección en la red.

La empresa con sede en Madrid y respaldada por el fondo de inversión francés InfraVia Capital Partners tiene una concesión administrativa hasta 2055, con posibilidad de una prórroga de diez años, para la ocupación de una parcela de 15.000 metros cuadrados ubicada en la Dársena del Cuarto. El cronograma diseñado para la iniciativa fija el segundo trimestre de 2027 para la entrada en operación de la nueva planta, que generará nueve empleos directos y hasta 150 indirectos.

Centro logístico de frío

Por otra parte, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla también ha aprobado una concesión administrativa a favor de Portofrío Logistics para la ocupación durante 35 años de una parcela de 19.800 metros cuadrados en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del recinto, donde desarrollará una nueva plataforma logística de frío que amplía su capacidad de almacenamiento a temperatura controlada.

Con más de 30 años de experiencia en conservación frigorífica de productos perecederos, la firma modernizará sus actuales instalaciones inauguradas en los años 70 en el Muelle del Centenario, ampliando su actividad con almacenes adaptados a las necesidades del mercado. Para ello, invertirá 8,4 millones de euros en la construcción de un centro logístico de congelados, dedicado a la transformación, conservación y comercialización de productos del mar.