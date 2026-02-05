El BCE mantiene los tipos de interés por quinta vez y reafirma que la inflación converge hacia el 2%

El BCE cumple con lo esperado y deja sin cambios los tipos de interés

El Banco Central Europeo (BCE) decidió este jueves mantener sin cambios los tipos de interés oficiales por quinta reunión consecutiva, en una decisión ampliamente anticipada por los mercados y que confirma la pausa en el ciclo de flexibilización iniciado en 2024.

La tasa de depósito permanecerá en el 2%, el tipo aplicado a las operaciones principales de refinanciación seguirá en el 2,15% y la facilidad marginal de préstamo continuará en el 2,40%.

El Consejo de Gobierno, reunido en Fráncfort, justificó su decisión en la evolución reciente de los precios y en la resistencia de la economía de la eurozona en un entorno global complejo.

En su comunicado, el instituto emisor subrayó que “la evaluación actualizada vuelve a confirmar que la inflación debería estabilizarse en nuestro objetivo del 2% a medio plazo”.

Evolución de los tipos de interés del BCE. / EFE

La institución reiteró además que no se compromete con una senda predeterminada de tipos y que las decisiones se adoptarán reunión a reunión, en función de los datos disponibles.

Inflación contenida en la eurozona

La moderación de los precios continúa siendo un elemento clave en la estrategia del BCE. La inflación interanual de la eurozona se situó en enero en el 1,7%, tres décimas por debajo del registro de diciembre y su nivel más bajo desde septiembre de 2024.

La inflación subyacente -que excluye energía, alimentos, alcohol y tabaco- descendió hasta el 2,3%, lo que refuerza la percepción de que las presiones inflacionistas se están disipando de forma gradual.

Las diferencias entre países siguen siendo notables. Eslovaquia (4,2%), Croacia (3,6%) y Grecia y Lituania (2,8%) registraron los mayores incrementos de precios, mientras que Francia (0,4%), Finlandia e Italia (1%) y Bélgica (1,4%) se situaron en la parte baja del rango.

En este contexto, Christine Lagarde insistió en que “los riesgos para la inflación están equilibrados” y que “no hay nada que cambie el análisis básico” elaborado por la institución. Según las proyecciones macroeconómicas publicadas en diciembre, la inflación se situará por debajo del 2% en 2026 y 2027, para converger exactamente en el objetivo en 2028.

Una economía resistente pese a la incertidumbre global

El BCE destacó que la actividad económica de la eurozona continúa mostrando fortaleza, apoyada en varios factores internos. Entre ellos, el “bajo nivel de desempleo, la solidez de los balances del sector privado, la ejecución gradual del gasto público en defensa e infraestructuras y los efectos favorables de las anteriores bajadas de los tipos de interés”, que están contribuyendo a sostener el crecimiento.

No obstante, Lagarde reconoció que “las perspectivas son aún inciertas, debido especialmente a la actual incertidumbre referida a las políticas comerciales globales y a las tensiones geopolíticas”.

La presidenta del BCE subrayó que el Consejo de Gobierno decidió por unanimidad mantener los tipos, al considerar que la inflación está contenida y que la economía mantiene su capacidad de resistencia.

El tipo de cambio y la depreciación del dólar

La reciente evolución del euro frente al dólar también formó parte de las discusiones del Consejo de Gobierno. Lagarde explicó que “el dólar se ha depreciado frente al euro, pero no en los últimos días, sino desde marzo del año pasado”, y que el impacto de esta apreciación del euro ya está incorporado en el análisis económico de la institución. Aunque el BCE no tiene un objetivo explícito de tipo de cambio, la presidenta recordó que “es importante para el crecimiento y la inflación”.

El euro llegó a acercarse la semana pasada a los 1,21 dólares, lo que generó inquietud en algunos sectores del mercado ante la posibilidad de que una moneda más fuerte redujera aún más la inflación y presionara al BCE a recortar tipos.

Sin embargo, Lagarde fue tajante al afirmar que esta evolución “no ha modificado el análisis” del banco central y que los tipos “están en un buen lugar”.

La presidenta del BCE también valoró la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal estadounidense en sustitución de Jerome Powell. Según Lagarde, el dólar repuntó tras conocerse la designación, ante la expectativa de que Warsh adopte un enfoque más prudente respecto a la inflación. La moneda estadounidense venía debilitándose desde el año pasado, en parte por las presiones del presidente Donald Trump sobre Powell y por las dudas sobre la independencia de la Fed.

Comparación internacional: el Banco de Inglaterra también mantiene tipos

La decisión del BCE se produjo en paralelo a la del Banco de Inglaterra, que optó igualmente por mantener los tipos de interés en el Reino Unido en el 3,75%, en su caso ante un repunte reciente de la inflación británica.

La coincidencia en la postura de ambas instituciones refleja la cautela generalizada de los bancos centrales en un momento en el que la inflación parece controlada, pero persisten riesgos externos significativos.