CaixaBank refuerza la salida al exterior de las empresas andaluzas con financiación y contacto directo

La internacionalización como palanca de crecimiento volvió a situarse en el centro del debate empresarial andaluz en Sevilla. Más de cuarenta compañías de la comunidad participaron este jueves en la jornada Puerta al Exterior, organizada por CaixaBank en colaboración con Andalucía Trade, un encuentro concebido para ofrecer asesoramiento especializado y personalizado a las empresas que buscan abrir o consolidar su presencia en mercados internacionales.

Celebrada en CaixaForum Sevilla, la iniciativa alcanzó su decimoctava edición, consolidándose como un espacio de referencia para el tejido empresarial andaluz. A diferencia de otros formatos más teóricos, la jornada puso el acento en el contacto directo con expertos, permitiendo a las empresas valorar de primera mano destinos estratégicos, analizar riesgos y conocer las distintas herramientas financieras y de apoyo disponibles para su expansión exterior.

La apertura institucional corrió a cargo de Guillermo Martín, director comercial de Empresas de CaixaBank en Andalucía Occidental, y María Lara, jefa del Área de Promoción Exterior y Red Internacional de Andalucía Trade, quienes coincidieron en subrayar que la salida a mercados internacionales es hoy un elemento clave para ganar competitividad, diversificar ingresos y fortalecer la estructura empresarial, especialmente en un contexto global marcado por la incertidumbre y la necesidad de reducir dependencias.

A lo largo de la sesión se abordaron cuestiones esenciales para cualquier proyecto de internacionalización. Desde CaixaBank se expusieron los principales instrumentos de financiación internacional, así como soluciones de comercio exterior y tesorería que permiten a las empresas operar con mayor seguridad y eficiencia en el exterior. En este ámbito, se puso de relieve la importancia de adaptar la financiación a cada mercado y a la dimensión de cada empresa, tanto si se trata de pymes que inician su actividad exportadora como de compañías con proyectos internacionales más complejos.

Paula de las Casas, jefa de la Unidad de Empresas de Cesce, destacó el papel de la entidad como gestora del seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado. Esta función proporciona un respaldo institucional clave, que genera confianza y ofrece una garantía adicional, especialmente en operaciones internacionales de gran volumen o desarrolladas en mercados complejos.

El encuentro contó también con la participación de Gracia Pujadas, representante del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, quien detalló el papel de los fondos FIEM como instrumento para respaldar proyectos de internacionalización. Asimismo, se explicó cómo el crédito suministrador puede convertirse en una herramienta eficaz para minimizar riesgos y facilitar operaciones en mercados exteriores.

Por su parte, Andalucía Trade expuso que, para la promoción exterior, cuentan con servicios avanzados y una infraestructura de más de 40 oficinas y antenas, que permiten a las empresas andaluzas acceder a más de 75 mercados. Además del apoyo en consultoría estratégica y la Red Internacional de Andalucía Trade, ofrece apoyo financiero a través de un modelo de incentivos al comercio exterior y la internacionalización, con un presupuesto de 11 millones y medio de euros hasta la fecha.

Contactos directos

La mesa de ponentes durante la jornada 'Puerta al Exterior'. / A. R.

Uno de los momentos más valorados por las empresas participantes fue la fase final del encuentro, centrada en reuniones B2B individualizadas. En ellas, las compañías pudieron entrevistarse directamente con responsables de la sucursal de CaixaBank en Marruecos, así como con las oficinas de representación internacionales en Argelia, India y Perú, el Spanish Desk en México y técnicos de Andalucía Trade. Este formato permitió a las empresas acceder a información práctica y adaptada a sus necesidades, desde cuestiones operativas y financieras hasta particularidades regulatorias y comerciales de cada mercado.

Este contacto directo con la red internacional de CaixaBank facilita a las empresas una visión realista y actualizada de cada destino, ayudándolas a identificar oportunidades concretas, analizar la viabilidad de nuevos proyectos y tomar decisiones estratégicas con mayor seguridad.

La jornada volvió a poner de manifiesto el papel de CaixaBank como entidad de referencia para las empresas en España, apoyada en un modelo de especialización y en una amplia red de profesionales dedicados al asesoramiento empresarial. En el ámbito internacional, la entidad cuenta con cerca de 30 puntos de presencia exterior, más de 300 profesionales especializados y acuerdos con más de 1.600 bancos corresponsales, lo que le permite dar cobertura a 72 países que concentran la práctica totalidad de los flujos de comercio exterior vinculados a España.

Este compromiso con el crecimiento empresarial se enmarca, además, en la estrategia global de la entidad, que combina el impulso a la internacionalización con su apuesta por las finanzas sostenibles, integradas en su nuevo Plan Estratégico 2025-2027. Un enfoque que busca no solo acompañar a las empresas en su expansión exterior, sino también contribuir a un desarrollo económico más sólido, competitivo y sostenible.