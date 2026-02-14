Kutxabank culmina la fusión con Cajasur con su integración tecnológica

Kutxabank ha culminado la fusión con Cajasur tras completar esta misma tarde, alrededor de las 15:00 la última fase del proceso, su integración tecnológica.

De esta forma, informa Kutxabank, los clientes del banco en Andalucía han quedado totalmente integrados en un grupo financiero de referencia -considerado el más solvente y capitalizado del sector-, inmerso en "una nueva etapa de crecimiento y diversificación", impulsado por su plan estratégico Benetan 2025-2027.

Con la integración operativa y tecnológica, los clientes acceden desde hoy a más puntos de atención y servicio en una red ampliada: la red de oficinas para los clientes de la antigua Cajasur se ha triplicado y la de cajeros se ha multiplicado más de 4 veces; mientras que para los de Kutxabank, el incremento de la red de oficinas y cajeros es de un 30% y de un 20%, respectivamente.

La total interoperabilidad en el Grupo permite que un cliente del banco sea atendido en cualquier oficina del grupo y desde los mismos canales digitales para realizar consultas, gestiones y operaciones, contratar productos, etc.

Asimismo, todos los clientes del Grupo operan con las mismas funcionalidades en cualquiera de los cajeros de toda la red desplegada por la geografía nacional para sacar dinero, consultar saldos, realizar transferencias, etc.; y pueden realizar transferencias sin coste entre ellos.

Kutxabank aborda una etapa orientada al crecimiento en clientes, "con una gama de productos ampliada y el foco en la mejora de su experiencia y la personalización, bajo un modelo omnicanal avanzando, que prioriza la elección del cliente en su operativa diaria, combinando la creciente digitalización con la atención de un gestor o gestora en la oficina". También habrá un proceso de diversificación con "la ampliación y personalización de soluciones de financiación y el crecimiento en la inversión crediticia a particulares, familias, empresas -grandes compañías y pymes, micropymes y autónomos- e instituciones, la gestión patrimonial (banca Personal, Premium y Privada) y la inversión alternativa".