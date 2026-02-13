Las remuneraciones de la cúpula de BBVA en 2025: Carlos Torres ganó 8,1 millones y Onur Genç, casi 7 millones

El presidente del BBVA , Carlos Torres Vila, (i) junto al consejero delegado, Onur Genç (d), durante una junta de accionistas.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ganó 8,1 millones de euros en 2025, un 3,1% menos que en 2024, entre salario fijo, aportación a su plan de pensiones y retribución variable, en tanto que el consejero delegado, Onur Genç, recibió 6,97 millones de euros, un 2,54% menos que el ejercicio anterior.

Torres tuvo una retribución fija de 2,92 millones de euros, igual que el año anterior, a lo que sumó una aportación a su plan de pensiones de 456.000 euros, con lo que su hucha en el banco para la jubilación se aproxima a los 30 millones de euros, según la información remitida este viernes por el banco a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV).

En concepto de remuneración en especie, Torres ingresó 173.000 euros, lo mismo que en 2024, y se embolsó un "bonus" a corto plazo de 2,63 millones, con lo que cobró 6,18 millones, que pueden convertirse en 8,1 millones si cobra íntegramente el incentivo a largo plazo.

Por su parte, el consejero delegado, Onur Genç, cobró 6,97 millones en 2025 entre salario fijo, complementos en efectivo y retribución variable.

La retribución fija del 'número dos' del BBVA fue de 2,18 millones de euros en 2025, la misma que en 2024, cantidad a la que sumó otros complementos (por movilidad y pago en efectivo en lugar de aportación a plan de pensiones) por importe de 1,25 millones de euros; 128.000 en remuneración en especie y un variable a corto plazo de 1,97 millones, un 8,47 % menos en este caso que en 2024.

De ese modo, cobró cerca de 5,52 millones, a los que puede sumar incentivos a largo plazo que eleven la cuantía total por encima de 6,97 millones.

En cuanto al consejo de administración en su conjunto, el BBVA destinó 21,72 millones de euros a remunerar a sus miembros, por debajo de los algo más de 23 millones que abonó un año antes.