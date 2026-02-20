Singular Bank dispara su crecimiento en Andalucía con un alza del 35,6% en activos en 2025

La actividad en Andalucía de Singular Bank cerró el ejercicio de 2025 con un crecimiento contundente: un avance del 35,6% en activos que consolida a la entidad como uno de los actores más dinámicos del negocio de banca privada en la región.

Ese salto sitúa a esta boutique de banca privada en un volumen de 715 millones de euros en activos y refleja un ritmo de avance que, según explica su director territorial, Manuel Sánchez Alarcón, prácticamente duplica la media del banco en España. Singular Bank gestiona en Andalucía 470 unidades de decisión, la figura que agrupa a cada cliente y a su entorno patrimonial, con un patrimonio medio por unidad superior a 1,5 millones de euros y mínimo de 500.000 euros.

En toda España, Singular Bank cerró 2025 con el mayor crecimiento de su actividad desde su creación, tras triplicar prácticamente su beneficio operativo, que alcanzó los 12,27 millones de euros, frente a los 4,55 millones registrados en 2024. El ejercicio marca un punto de inflexión para la entidad, que inicia 2026 tras haber superado por primera vez el umbral de los 17.000 millones de euros en activos gestionados, hasta situarlos en 17.396 millones, un 18% más que el año anterior.

Las claves del avance

El crecimiento andaluz del banco descansa sobre tres pilares. Los clientes actuales han realizado nuevas aportaciones que refuerzan el peso de la cartera. El ejercicio ha sido favorable en los mercados financieros, lo que ha impulsado la rentabilidad de las carteras según la gestión aplicada por el banco. Y el tercer eje –la captación orgánica– evidencia el grado de satisfacción del cliente: más del 40% de las nuevas altas llega por recomendación directa de otros usuarios.

El director territorial subraya que ese esquema de crecimiento no responde a campañas comerciales agresivas ni a procesos de expansión acelerada: se asienta en la relación estable entre el banquero privado y la unidad de decisión, un modelo que Singular Bank define como banca boutique independiente y basada en la arquitectura abierta.

Equipo, estructura y próximos pasos

El banco opera actualmente desde sus oficinas de Sevilla –abierta a finales de 2019– y Málaga –activa desde mediados de 2021–. La dirección coordina un equipo de 18 profesionales, con alta estabilidad y escasa rotación, repartidos en diez banqueros en Sevilla y ocho en Málaga.

En 2025 la entidad ha reforzado su presencia en el Campo de Gibraltar con la incorporación de Francisco Ribes, un banquero privado con más de veinte años de trayectoria. Singular ha abierto un despacho para atender a los clientes con alto patrimonio de la comarca en la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, en Algeciras. Ese movimiento, explica Sánchez Alarcón, responde al incremento del negocio en la zona y a la necesidad de atención presencial a clientes con estructuras corporativas y patrimoniales complejas.

El plan de crecimiento para los próximos dos años incluye la ambición de abrir una oficina en Granada. Ese centro ampliará la cobertura hacia Almería y Jaén y permitirá una mayor capilaridad territorial, un objetivo que la dirección considera clave para sostener el ritmo de crecimiento.

Actualmente, la oficina de Sevilla se ocupa de la zona occidental de la comunidad autónoma y la de Málaga, de las provincias orientales.

Un modelo basado en la personalización

La operativa de Singular Bank fija un límite de 70 unidades de decisión por banquero, un ratio que la entidad considera esencial para garantizar una relación proactiva. El objetivo –señala Sánchez Alarcón– es que sea el banquero quien se adelante a las necesidades del cliente y no al contrario.

Ese modelo atrae en Andalucía a un perfil muy definido: empresarios familiares vinculados a la agroindustria, el turismo y el inmobiliario. La dirección observa un avance claro en la cultura financiera del cliente regional: ahora exige batir la inflación mediante rentabilidades razonables y estrategias de inversión ajustadas al riesgo. El banco completa ese servicio con planificación patrimonial y fiscal, asesoramiento inmobiliario y una división de fusiones y adquisiciones (M&A) especializada en compraventa de empresas para clientes con estructuras corporativas complejas.

Próximos objetivos

Sánchez Alarcón fija la meta para los próximos dieciocho a veinticuatro meses: superar los 1.000 millones de euros en activos gestionados en Andalucía. La dirección considera que el comportamiento del mercado, la actividad empresarial regional y la respuesta del cliente permiten encarar ese salto con una base sólida. El ejercicio 2025, con un crecimiento del 35,6% y un volumen de 715 millones de euros, marca el umbral desde el que la territorial andaluza aspira a consolidarse como uno de los motores del banco a escala nacional.