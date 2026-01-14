El gran rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica

La semana pasada la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba el nuevo modelo de Financiación Autonómica. En los días siguientes hemos podido comprobar el rechazo generalizado por parte de la asociación de inspectores de hacienda, los partidos políticos, gran parte de las comunidades autónomas, incluso algún varón del PSOE, como el presidente de Castilla-La Mancha. El nuevo modelo es el resultado de una negociación entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras de ERC.

En definitiva, el nuevo modelo de Financiación Autonómica es el resultado de una negociación bilateral entre los independentistas y el Gobierno. Un muy mal comienzo para que el resultado sea aceptado. La distribución de los recursos de todos los españoles negociados por dos de los interesados, como ha señalado Emiliano García-Page. Solo esto garantizaba el rechazo. La asociación de inspectores ha denunciado que el nuevo modelo de financiación supone un fraccionamiento y fragmentación de la gestión tributaria que facilitará el fraude, disminuirá la eficacia de la gestión tributaria y aumentará los costes. Las comunidades autónomas del PP alegan que no es de recibo que el modelo de financiación autonómica sea el resultado de una negociación entre los independentistas y el Gobierno y que no se haya consultado al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que todas las comunidades autónomas están presentes. Frente a las declaraciones de María Jesús Montero en las que afirma que ninguna comunidad autónoma pierde y todas ganan, los varones mantienen que no está garantizada la solidaridad y la igualdad entre las comunidades autónomas. Por el contrario, la vicepresidenta y ministra de Hacienda afirma que las comunidades autónomas dispondrán en 2027 de 21 mil millones más de euros hasta alcanzar los 224 mil millones de euros.

En el nuevo modelo de financiación la cesión del IRPF a las comunidades autónomas aumenta del 50% al 55% y la del IVA del 50% al 56,5%. Estas dos cesiones suponen que las comunidades autónomas dispondrán de 16.000 millones más en 2027. A estas dos grandes cesiones se suman otros impuestos indirectos.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha llegado a decir que si el Gobierno persiste en la implantación y la aprobación del nuevo modelo negociado con los independentistas es mejor unas elecciones en las que hablen todos los españoles.

Todo lo expuesto nos lleva a afirmar que el nuevo modelo de Financiación Autonómica no será aprobado por el Congreso.