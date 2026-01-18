Información Privilegiada
Miguel Ángel Noceda
Nueve reflexiones (y una coda) sobre Aena
Sobre Aena se produce una paradoja: se encuentra en el mejor momento de su historia, arroja unos admirables resultados operativos y económicos, ofrece una notable calidad de los servicios aeroportuarios, sin incidencias reseñables y con volúmenes de tráfico récord en tres años consecutivos, y está inmersa en una expansión internacional que la hace ser la empresa líder de su sector en el mundo. Sin embargo, en los dos últimos años, justo los que coinciden con Óscar Puente como ministro del ramo, ha experimentado algunos riesgos que se pueden calificar de carácter existencial.
Lo dijo, más o menos con esas palabras, su presidente, Maurici Lucena, el pasado jueves en un desayuno informativo que aprovechó para reivindicar, “con entusiasmo”, el modelo aeroportuario de Aena y su integridad. Modelo que se solapa con el interés general que tiene por su incidencia en el turismo, la movilidad y, en definitiva, la economía española. Los datos le avalan: 66 aeropuertos (está presente en España, Reino Unido, Brasil, México y Jamaica), capitalización bursátil de 37.000 millones de euros y un beneficio neto de 2.000.
“Los aeropuertos funcionan bien, son eficientes, tienen unas de las tarifas más competitivas de Europa, son rentables, proporcionan dividendos a sus accionistas y son un modelo de referencia en el mundo”, manifestó como trampolín para preguntarse acto seguido, como algo difícil de entender: “¿Si todo esto es verdad por qué hay personas que cuestionan la integridad de Aena, solicitan la transferencia de sus aeropuertos a las comunidades autónomas, proponen bajar las tarifas con criterios arbitrarios incompatibles con la economía de mercado o plantean el desmantelamiento del marco regulador aeroportuario consagrado en 2014?”
Aunque no la dio de forma directa, Lucena desgranó la respuesta en nueve reflexiones que dejó para el análisis ante la atención de los ministros Puente, que le presentó, y Jordi Hereu, titular de Industria y Turismo:
Coda: “Cuando algunas historias arraigan sobre las empresas, es difícil cambiarlas”. Algo de esto ocurre en Aena, una compañía que se rige por el principio de solidaridad económica (los grandes aeropuertos con superávit financian a los pequeños deficitarios) y es pieza fundamental del sector turístico y de la economía española. Salió a Bolsa con el Gobierno de Rajoy e inició un cambio radical que luego ha continuado con el Ejecutivo de Sánchez. Sin embargo, se convierte en arma política en medio de la polarización ya sea por la petición de los gobiernos autonómicos de tomar la gestión de sus aeropuertos o cuando se plantea subir las tasas. En las reflexiones de Lucena aparece su postura y el desarrollo legal. No parece que haya lugar a la cesión. Y en cuanto a las tasas, en el periodo 2015-2024 se redujeron un 32% en términos reales (es decir, sin inflación); para 2026 prevé subirlas un 6,44% y para el quinquenio 2027-2032 un porcentaje inferior. Las aerolíneas consideran que sería posible un recorte. Pero la realidad es que la modernización de las instalaciones requiere inversiones y estas, como dice Lucena, las soporta la empresa y no las compañías, por lo que necesita financiación y una regulación que se lo permita. Como ejemplo este: “Una mala regulación abocaría a al penoso paradigma del aeropuerto de Castellón, que cuesta anualmente 20 millones a los valencianos sin considerar la inversión inicial”, como recuerda el presidente de la compañía.
Relevo en El Corte Inglés
Cristina Álvarez es desde el jueves presidenta de El Corte Inglés en sustitución de su hermana Marta, que ha ostentado el cargo desde 2019. La nueva lideresa de los grandes almacenes se ha estrenado con el anuncio de unas inversiones de 650 millones de euros de los 3.000 que contempla el plan estratégico el próximo ejercicio fiscal (arranca el 1 de marzo) para remodelar las tiendas.
Sigue la pugna por Warner
La pelea por quedarse con Warner Bros continúa. Esta semana Netflix anunció que estudia modificar la oferta para que el pago sea todo en efectivo. El cambio se produce después de que su rival, Paramount Skydance, presentara una demanda ante un tribunal de Delaware para que el gigante del entretenimiento desvele los detalles del preacuerdo con Warner.
Fainé, otro mandato
El patronato de la Fundación La Caixa acordó el pasado lunes reelegir a Isidro Fainé para el siguiente mandato de cuatro años. El veterano ejecutivo de Manresa, de 83 años, ha resaltado la importancia que tiene dar continuidad a un proyecto que tiene más de 120 años desde la independencia de los poderes políticos y con vocación de servicios a la sociedad desde la fundación, que preside desde 2014, y las sociedades que controla o participa, como Criteria, CaixaBank, Telefónica o ACS.
