Rompedor Nin

El Spain Investors Day (SID) es un foro de carácter anual que junta en Madrid lo más granado del universo empresarial nacional y reúne a destacados actores políticos durante dos días. Sobre la mesa, los temas de actualidad y las recomendaciones económicas. Es decir, productividad, competitividad, innovación, tecnología y otras bondades, de los que es difícil salirse en estos eventos. Pero siempre hay excepciones. A uno de los participantes, Juan María Nin, presidente del Círculo de Empresarios, le dio por desmarcarse de los lugares comunes que suelen frecuentarse e irrumpió con una propuesta rompedora: la creación de un fondo soberano al estilo de los que existen en Noruega, Japón o varios países árabes y que son escasos en Europa.

El directivo (ex de La Caixa y de Banco Sabadell) sospechaba que el público que le escuchaba se iba a impulsar en sus asientos con la novedad y acertó. El auditorio que reúne Equipo de Comunicación, compuesto por ejecutivos de las principales empresas y firmas de inversión con poderío, se hizo eco y valoró, con los pros y contras habituales, la idea.

Un fondo soberano, en su opinión, permitiría destinar capital en empresas españolas y ayudaría a combatir el escaso tamaño de las empresas. Sería la manera de garantizar recursos para invertir y competir al nivel de otros países, enfatizó, al tiempo que destacaba la importancia de retener y atraer talento. España, según Nin, necesita más empresas grandes y, sobre todo, medianas, motivo por el que el Círculo de Empresarios ha planteado crear una nueva categoría denominada Empresas de Tamaño Intermedio (Mid-cap), que estaría horquillada entre 250 y 2.999 empleados y una facturación de entre 50 y 1.000 millones de euros. Crear esa categoría ayudaría a simplificar la regulación y potenciar su crecimiento, aseguró Nin.