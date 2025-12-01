Andalucía se lanza a reducir la población de jabalíes para evitar la peste porcina

"La preocupación es máxima". Así se expresa José Manuel Roca, técnico de Asaja-Sevilla, sobre la llegada de la peste porcina a España, concretamente al parque de Collserola, en los alrededores de Barcelona, con el resultado de dos jabalíes muertos y ocho casos sospechosos. La enfermedad, que es muy contagiosa aunque ni afecta a humanos ni a otros animales, ha hecho que se enciendan las alarmas en todo el sector, incluido el andaluz, y con tal motivo se han reunido este lunes de forma telemática representantes de tres consejerías, Agricultura, Medio Ambiente y Salud, organizaciones agrarias, Cooperativas Agro-alimentarias, sindicatos y los principales productores y exportadores.

La administación ha informado de que es muy poco probable que llegue a Andalucía, por la propia naturaleza de la transmisión: no es por vía aérea, sino a través de la alimentación y el contacto, lo que hace que se extienda como una mancha. Ello no significa que el riesgo sea cero, ya que, como indica Roca, puede haber saltos, por ejemplo con el traslado de comida contaminada. De hecho, la hipótesis más aceptada del contagio en Barcelona es la de un embutido que llegó al parecer por carretera.

Grupo de trabajo para evaluar las medidas

Por eso, para evitar riesgos se ha acordado la creación de un grupo de trabajo en la reunión para evaluar las medidas que se vayan adotando. En ellas está el blindaje de las explotaciones de cerdo blanco y, sobre todo el control de las poblaciones de jabalíes, lo que equivale a su reducción. Los ganaderos coinciden en que hay sobrepoblación de jabalíes, que no solo ha contribuido a traer la peste porcina, sino también la tuberculosis bovina. Y que es necesario "tomar medidas serias" y "agilizar los trámites" para controlar su población.

Los jabalíes -que tienen una gran capacidad de reproducción- se han extendido, incluso, a zonas urbanas (Málaga es un ejemplo) y reciben alimentación suplementaria por parte de personas, "algo impensable cuando estuvo por última vez la pesete aquí, en 1994", señala Roca. Desde el sector se pide la agilización de los permisos para la caza de jabalíes para los titulares de los cotos, algo que depende de Medio Ambiente. Este verano, la Junta ya declaró la emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y cerdos asilvestrados

En cuanto a las zonas urbanas, el sector pide que la administración autonómica se coordine con las locales. "Hay muchas maneras de reducir la población de jabalíes, no solo la caza; hay equipos de arqueros, grupos especializados y autorizados para llevar estas labores a cabo", señala por su lado Agustín González, presidente del sector de Porcino de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía.

En riesgo 140 millones en ventas desde Andalucía

La otra gran preocupación es el posible cierre de buena parte de las exportaciones. De momento, están bloqueados temporalmente 120 centificados de exportación a 40 países, lo que equivale, en el caso andaluz (con datos de 2024) a 140 millones en ventas y a la salida de 60.000 toneladas. En Andalucía, hay dos grandes empresas cárnicas de cerdo blanco, Faccsa-Prolongo y Famadesa, ambas radicadas en Málaga y un conjunto de firmas que venden sobre todo ibérico, con el jamón abriéndose paso como producto estrella. El consejero de Agricultura, Ramón Fernádez-Pacheco, ha pedido que se regionalice el veto a las exportaciones (es decir, que solo afecte a la provincia de Barcelona) y que Andalucía se quede fuera. Agustín González asegura que no tienen sentido que se veten las exportaciones a cerdos "que fueron sacrificados hace tres o cuatro años" (y que se exportan ahora) y pide una "labor diplomática efectiva, porque argumentos técnicos hay". Países como México (con apenas dos millones exportados), Taiwán (seis millones) y Japón (con 24 millones) ya han anunciado el veto total, lo que supone un golpe para el sector, sobre todo en el caso de este último país. El Ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas tiene trabajo.

China ya ha aceptado la regionalización y prohibirá las importaciones desde Cataluña

La buena noticia es que, gracias a un acuerdo firmado el 12 de noviembre, China ha aceptado la regionalización y solo va a impedir las importaciones de 12 empresas de Cataluña. Este es el principal mercado fuera de la UE para la comunidad, con 60 millones en ventas. Con la Unión Europea -con 13 países afectados por la peste porcina- no hay problemas de comercialización, lo cual también es positivo, ya que la UE representa el 54% de nuestro mercado exportador, 167 millones de euros. Andalucía es la séptima comunidad más exportadora de productos del cerdo, con 308 millones de euros, muy lejos de los casi 4.000 de Cataluña o los más de 2.500 de Aragón.

Guissepe Aloisio, el director general de Anice, la organización que agrupa a las empresas de la carne en España, afirma que es "muy prematuro" calcular el daño económico que puede producir en el sector la irrupción de la peste porcina. "Debería estar preocupado en Barcelona , tener calma tensa en las provincias limitrofes y no bajar guardia en el resto del país", afirma a este periódico.

Mayor riesgo para la ganadería extensiva

La región, en todo caso, tiene una particularidad que no tiene prácticamente ninguna más: la ganadería extensiva. El cerdo ibérico convive con la fauna salvaje sin limitación, y si llega la peste porcina a la dehesa la situación pasaría a ser mucho más que preocupante. Agustín González recuerda haber visto a "gente llorando" a finales de los 80 por la peste porcina. La cabaña, entonces, estuvo a punto de desaparecer por completo. Ahora el sector está mucho más preparado, con controles serológicos "partida a partida y animal a animal".

Además, hay países que han conseguido extinguir el virus, como Checoslovaquia, con ayuda del Ejército, como acaba de empezar a hacer la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Barcelona.