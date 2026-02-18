Muere a los 89 años José Fuertes, consejero delegado de Grupo Fuertes-El Pozo Alimentación, tras 72 años ejerciendo el cargo

Grupo Fuertes-ElPozo Alimentación ha anunciado el fallecimiento esta madrugada de su consejero delegado, José Fuertes, a los 89 años de edad, quien, asegura la multinacional con sede en Alhama de Murcia. "estuvo trabajando en el día de ayer con la misma dedicación que lo caracterizó durante toda su vida". La capilla ardiente estará instalada en el Tanatorio de Alhama de Murcia y la misa funeral por su eterno descanso se celebrará mañana en la Iglesia de San Lázaro, a las 11 horas.

José Fuertes ha ejercido como consejero delegado de la compañía desde su fundación en 1954, es decir, que ha estado 72 años al mando de la compañía. Natural de Alhama de Murcia, estaba casado y era padre de cinco hijos y abuelo de nueve nietos.

Figura de referencia en el sector ganadero

Según indica Grupo Fuertes-El Pozo Alimentación fue una figura de referencia en el sector ganadero tanto a nivel regional como nacional. Fuertes destacó, añade por su "decisiva contribución a la modernización y mejora del sector porcino español" a través de ElPozo Alimentación, así como al impulso y crecimiento de la empresa ganadera Cefusa, compañía integrada en Grupo Fuertes. Bajo su mandato también se impulsó Procavi, empresa con sede en Marchena y que es una referencia en la producción de productos derivados del pavo a nivel nacional.

A lo largo de su trayectoria profesional, fue vicepresidente de Ibermutuamur, vocal en diversas entidades financieras y administrador solidario de empresas industriales.

Asimismo, desarrolló distintas funciones en el ámbito inmobiliario y desempeñó labores de asesoramiento, gestión y dirección de empresas pertenecientes al holding. Junto a sus hermanos Tomás y Juana Fuertes, fue nombrado Hijo Predilecto de Alhama de Murcia en 2015, su localidad natal, donde en 1935, su padre, Antonio Fuertes, fundó una charcutería en la Plaza ‘El Pozo Concejil’.

Con el paso de los años, se convertiría en una de las empresas líderes del sector alimentario en España. José Fuertes era "una persona cercana, que se distinguía por su sencillez, gran amigo de sus amigos, apasionado de las cosas bien hechas y trabajador infatigable, amante de su familia y con un gran interés por aprender cosas nuevas cada día", glosa la firma. Mantenía un fuerte vínculo afectivo con Alhama de Murcia, su localidad natal, donde participaba activamente de las fiestas y la vida cotidiana del pueblo.

Grupo Fuertes expresa en la nota sus más sinceras condolencias a toda la familia