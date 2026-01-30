Oleoestepa invertirá cuatro millones de euros en una nueva línea de envasado y un laboratorio de control de calidad

Oleoestepa ha aprobado un plan de inversiones de cuatro millones de euros para impulsar dos proyectos estratégicos que , afirma la empresa "refuerzan su apuesta por la calidad, la excelencia en todos sus procesos, y la mejora continua". Por un lado, va a crear un nuevo laboratorio de analítica para el control de la calidad del aceite de oliva virgen extra que producen sus 19 almazaras asociadas, y, por otro, va aponer en marcha una nueva línea de envasado destinada a "incrementar la versatilidad de formatos y la capacidad operativa de su industria envasadora".

Oleoestepa detalla plan contempla inversiones en un "moderno laboratorio" de análisis físico químico con mayores espacios, con las últimas novedades en el cumplimiento de las diferentes acreditaciones, para dar cabida a nuevos equipos instrumentales y diferentes salas para los análisis sensoriales, así como dotación de diferentes oleotecas a diferentes temperaturas de conservación.

Está previsto que el nuevo laboratorio esté operativo para el inicio de la nueva campaña 2026/2027.

También llevará a cabo Oleoestepa la puesta en marcha en su industria envasadora de una nueva línea de producción que permitirá ampliar la gama de formatos especiales o con terminaciones complementarias. Se prevé que la nueva línea entre en funcionamiento durante el segundo semestre de 2026.

40 aniversario en 2026

Estas actuaciones se enmarcan en un año especialmente significativo para Oleoestepa, que en 2026 celebra su 40 aniversario, una efeméride que, asegura la empresa, pone en valor cuatro décadas de trabajo cooperativo colectivo ligado al olivar y al compromiso con la calidad y el origen de sus aceites de oliva virgen extra bajo la D.O. Estepa.

“Este plan de inversiones en nuestra planta envasadora, exclusiva para aceites de oliva vírgenes extras, refuerza nuestra apuesta por la innovación y por la mejora continua, con el foco puesto en la calidad, la excelencia, y en la capacidad de responder con solvencia a las necesidades del mercado”, ha señalado Álvaro Olavarría, Director Gerente de Oleoestepa.

La sociedad cooperativa de segundo grado Oleoestepa es una empresa productora y comercializadora de aceite de oliva virgen extra fundada en 1986. En la actualidad este grupo cooperativo agrupa a más de 7.500 familias agricultoras con unas 62.000 hectáreas de olivar, lo que supone un ecosistema de más de 10 millones de olivos cultivados mediante técnicas de producción integrada y ecológica que garantizan su sostenibilidad.

El aceite de oliva virgen extra elaborado en frío por las 19 almazaras asociadas ubicadas en las provincias de Sevilla, Córdoba y Málaga, se comercializa bajo las marcas Oleoestepa en sus variedades Hojiblanca, Arbequina, Selección y Ecológico, nuestros aceites premium Estepa Virgen y Egregio (ecológico) y Maestro Oleario operando en todo el territorio nacional además de exportar prácticamente a todos los países de Europa y en el resto del mundo como en China, Japón, México, Canadá y Estados Unidos, entre otros países.

Oleoestepa fue la primera compañía del sector oleícola que logró la certificación IQNet SR10 por su sistema de gestión de responsabilidad social conforme al estándar internacional, de alcance internacional, por su gestión responsable, sostenible, transparente y comprometida con la sociedad, el medio ambiente, los empleados y clientes.