Los regantes de Andalucía elevan a más de 40 millones los daños por el temporal y exigen ayudas urgentes a Junta y Gobierno central

La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua, eleva a más de 40 millones los daños en infraestructuras estratégicas del sistema de riego que ha provocado el tren de borrascas en la región. La entidad ha remitido el documento a la Junta de Andalucía y el Gobierno central para que se activen de manera urgente las ayudas extraordinarias para salvar la campaña agrícola.

Según el informe elaborado por Feragua hasta 43 comunidades asociadas han comunicado daños, con una estimación económica preliminar superior a 40 millones de euros. Se trata, aclara, de una valoración parcial y orientativa, ya que no todas las entidades han podido cuantificar todavía el alcance real de los perjuicios sufridos por la dificultad de acceso a instalaciones y parcelas.

El documento recoge la información técnica facilitada por los afectados, que recoge afecciones en redes de distribución, conducciones enterradas, hidrantes, válvulas, balsas, estaciones de bombeo y centros de transformación eléctrica, además de graves deterioros en caminos de acceso esenciales para el mantenimiento del sistema hidráulico. Las escorrentías intensas, el desbordamiento de cauces y la saturación del terreno han provocado roturas, descalzamientos, colmataciones y daños estructurales que comprometen la operatividad de las instalaciones.

Desde la entidad explican que también deben tenerse en cuenta los gastos extraordinarios asumidos por las comunidades para gestionar la emergencia: alquiler e instalación de bombas auxiliares, consumo intensivo de combustible para generadores eléctricos, funcionamiento continuado de estaciones de bombeo y refuerzo de personal técnico en turnos ininterrumpidos. Estos costes, imprescindibles para evitar consecuencias aún mayores, han tensionado gravemente la capacidad financiera de muchas entidades.

Este panorama, entiende Feragua, hace necesario que las administraciones activen ayudas extraordinarias para acometer las reparaciones en el menor plazo posible. El objetivo prioritario es ejecutar actuaciones, como el arreglo de canales, acequias, compuertas, tuberías, valvulería, redes de control, hidrantes, tomas de riego y equipos electromecánicos, que hagan viable la explotación del potencial productivo. "En definitiva, poder llegar a las instalaciones y poder regar", señala en un comunicado.

Las medidas del Estado y del Gobierno andaluz son un paso relevante inicial, pero igual de importante, abundan, es su gestión. En concreto, exigen rapidez en su ejecución, la simplificación de trámites y la adaptación de los procedimientos a la realidad sobre el terreno, fundalmentales para que cumplan su finalidad. "Si llegan tarde o con exigencias desproporcionadas, su eficacia será sensiblemente menor", apuntan.

La paradoja de la situación

Desde Feragua exponen la paradoja que están sufriendo: mientras que todas las demarcaciones andaluzas recuperan la normalidad hidrológica tras siete años de restricciones, por la disponibilidad de agua tras las intensas y constantes lluvias, las infraestructuras de riego y las explotaciones agrícolas han quedado fuertemente dañadas por los temporales. "Puede darse la circunstancia de que algunas comunidades o algunos sectores de algunas comunidades no pueden regar, a pesar de haber disponibilidad de agua, por no tener a tiempo sus instalaciones en condiciones operativas", explican.

La agrupación valora exención fijada por la Junta del pago de los cánones y tarifas de riego a los regantes del Guadalete-Barbate, Campo de Gibraltar en Cádiz y Guadalhorce en Málaga y pide esa misma medida al Estado para los sistemas de riego fuertemente dañados en la cuenca del Guadalquivir.