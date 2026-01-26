Las hipotecas sobre vivienda en Andalucía crecen un 25,2% y alcanzan su mejor dato en un mes de noviembre desde 2011

El mercado hipotecario mantiene su tendencia alcista en Andalucía. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la comunidad autónoma aumentó un 25,2% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 9.042 operaciones, encadenando así tres meses consecutivos de crecimiento, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata, además, del mejor registro para un mes de noviembre desde 2011, cuando se firmaron 9.324 hipotecas. Pese a este avance interanual, en comparación con octubre el número de operaciones descendió un 12,2%.

En términos económicos, el volumen de financiación también experimentó un notable incremento. En Andalucía se prestaron 1.380,12 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas, lo que supone un 39,66% más de capital que hace un año. No obstante, frente al mes anterior, el capital prestado se redujo un 8,4%.

Si se atiende al conjunto de fincas, en noviembre se constituyeron en la región un total de 11.302 hipotecas, con un desembolso global de 1.913,72 millones de euros. De ellas, 203 correspondieron a fincas rústicas y 11.099 a fincas urbanas. Dentro de estas últimas, 9.042 fueron sobre viviendas, 66 sobre solares y 1.991 sobre otro tipo de inmuebles.

El dinamismo del mercado también se refleja en las modificaciones contractuales. Durante el mes analizado, 98 hipotecas cambiaron de entidad financiera (subrogaciones al acreedor) y en 271 operaciones cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). Además, se registraron 1.553 hipotecas con cambios en sus condiciones, de las cuales 1.184 fueron por novación.

En paralelo, se cancelaron 10.925 préstamos hipotecarios sobre fincas en Andalucía, la mayoría correspondientes a viviendas (8.124), seguidas de fincas urbanas (2.202), rústicas (402) y solares (197).

En el conjunto de las comunidades autónomas, Andalucía se situó como la tercera región con mayor crecimiento interanual, solo por detrás de Cantabria (+54,30%) y la Comunidad Valenciana (+25,68%). En el extremo contrario, los mayores descensos se registraron en Baleares (-9,23%), Aragón (-7,35%) y Madrid (-3,28%). En cuanto al capital prestado, aumentó en todas las comunidades salvo Aragón, destacando Cantabria (+81,14%), Canarias (+45,61%) y la Comunidad Valenciana (+41,94%).

Cifra más alta desde 2010 en España

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 12,4% en noviembre, hasta sumar 43.319 préstamos, lo que supone la cifra más alta para este mes desde 2010. Con este avance, la firma de hipotecas encadena 17 meses consecutivos de incrementos interanuales.

El importe medio de los préstamos hipotecarios se situó en 170.771 euros, un 11,7% más que en noviembre del año anterior, mientras que el capital total prestado alcanzó los 7.397,6 millones de euros, con un aumento del 25,6%. Del total de operaciones, el 61,5% se formalizó a tipo fijo y el 38,5% a tipo variable, con un tipo de interés medio inicial del 2,94% para las hipotecas fijas y del 3,01% para las variables.

En tasa intermensual, el número de hipotecas sobre viviendas descendió un 17%, y el capital prestado se redujo un 15,2%, aunque el importe medio de los créditos subió un 2,2% respecto a octubre.

En el acumulado de los once primeros meses del año, las hipotecas para la compra de vivienda en España aumentaron un 17,8%, con un crecimiento del 32,6% en el capital prestado y del 12,6% en el importe medio, consolidando así la recuperación del mercado hipotecario tras varios ejercicios de ajustes.