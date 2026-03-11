La hostelería y el turismo sitúan a Andalucía en el centro del consumo cervecero en España

La cerveza mantiene su capacidad para sostener empleo, actividad y vida social en un momento de demanda contenida.

El sector cervecero español avanzó durante el último año con un crecimiento cercano al 8% en exportaciones y un aumento del 0,5% en producción, según los datos difundidos en la Asamblea General de Cerveceros de España celebrada en Madrid. Esas cifras confirmaron la resiliencia de una actividad que se apoya en un arraigo social profundo y en un peso económico notable, especialmente visible en Andalucía, donde la combinación entre hostelería y turismo amplifica su impacto.

La inauguración del acto corrió a cargo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que destacó la fortaleza del sector y su estrecha relación con el campo: más del 90% de las materias primas utilizadas en la elaboración de cerveza son de origen nacional, lo que garantiza un vínculo estable con los agricultores y con la estructura agroalimentaria del país. También afirmó que el Gobierno mantendrá su colaboración para que la industria pueda afrontar con garantías los retos de los próximos años.

Por su parte, Ignacio Rivera, presidente de Cerveceros de España, insistió en la relevancia de preservar las relaciones presenciales. Explicó que el impulso exterior se debe a que, en el extranjero, “no solo valoran nuestro producto, sino nuestra forma de disfrutarlo”, una manera de consumo que identifica a España y que constituye una de las claves de su atractivo cultural.

La cultura cervecera encuentra en Andalucía uno de sus principales escenarios. El 86% de los consumidores disfruta la cerveza acompañado de familiares o amigos, y más del 90% de los momentos de consumo se relaciona con la comida, hábitos intensamente arraigados en una comunidad donde los bares mantienen un protagonismo central. A ello se suma un dato revelado durante la asamblea: en el 14% de los municipios españoles, el bar constituye el último punto de reunión social disponible, un fenómeno especialmente visible en zonas rurales andaluzas, donde estos establecimientos actúan como espacios de cohesión que ordenan la vida cotidiana.

Andalucía y el papel económico del bar en un momento delicado

El peso económico de la cerveza dentro de la hostelería fue otro de los puntos destacados. La caña representa alrededor del 25% de la facturación media de los bares, una proporción que se eleva hasta el 40% en municipios rurales, lo que convierte a esta bebida en un elemento decisivo para asegurar la viabilidad de miles de negocios. Los portavoces de la hostelería presentes en la asamblea advirtieron de que la coyuntura actual exige reforzar la colaboración con la industria para proteger el papel de estos establecimientos, esenciales para la vida social y para el empleo.

El impacto laboral del sector quedó reflejado en un dato expuesto durante la reunión: un bar que sirve aproximadamente 107 cañas al día puede sostener un puesto de trabajo durante todo el año. Esa cifra adquiere una relevancia particular en Andalucía, donde la hostelería es uno de los motores económicos más relevantes de la región. La presencia simultánea de clientela local y de visitantes refuerza el volumen de consumo y sostiene la actividad de los establecimientos en zonas urbanas y rurales.

El turismo actuó como una de las palancas que explican la posición de Andalucía dentro del consumo cervecero español. Las cifras difundidas en la asamblea confirmaron que una de cada cuatro cañas producidas en España la consume un turista, un comportamiento que sitúa a las regiones con alta afluencia de visitantes en una posición estratégica dentro del sector. En Andalucía, la actividad turística incrementa el flujo de consumo durante todo el año y convierte a la cerveza en un elemento más de la experiencia gastronómica y cultural ofrecida al visitante.

La cerveza sin alcohol avanza en el mercado y consolida tendencias

La categoría de cerveza sin alcohol también ocupó un papel destacado en la asamblea por su evolución sostenida. Las ventas crecieron un 4,6% y alcanzaron un máximo histórico de producción, lo que confirma el avance de un modelo de consumo más moderado y adaptable a distintas situaciones. Además, una de cada siete cervezas consumidas en España pertenece a esta variedad, cuya relevancia se refuerza porque el 50% de sus consumos está vinculado a la conducción, un comportamiento que extiende su presencia en territorios con movilidad intensa, como Andalucía.

La información difundida permitió subrayar la relación directa entre la cerveza y el campo español: cada vaso contiene 36 gramos de cebada nacional, una cifra que demuestra el peso de la agricultura en la estructura productiva del sector. En las intervenciones se recordó también el legado científico asociado a la cerveza, cuyo proceso de fermentación impulsó avances esenciales en la microbiología moderna, al permitir comprender mejor la acción de los microorganismos en alimentos y bebidas.

Cerveceros de España, organización fundada en 1922, agrupa hoy a la práctica totalidad de las compañías que operan en el país. Su aportación anual a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social alcanza 6.500 millones de euros y su actividad sostiene más de 540.000 puestos de trabajo, casi el 90% vinculados a la hostelería. En Andalucía, la conjunción entre peso hostelero, flujo turístico continuo y cultura gastronómica consolidada sitúa a la comunidad en una posición central dentro del consumo cervecero en España.