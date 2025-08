Jesús Herrero, director general de Red.es: "La empresa debe entender de qué va la digitalización, para ver en qué puede beneficiarle"

–No sé si considera que en algunas empresas hay reticencias para emprender la digitalización.

–Bueno, es lógico. Al final es un proceso que no es solamente incorporar herramientas tecnológicas, sino adaptarte a realidades que no conoces, incorporar perfiles profesionales o habilidades a los perfiles que ya tienes, con lo que todavía no estás acostumbrado a trabajar, formas de trabajar que cambian tu día a día drásticamente. Pero una vez que se entiende que no solo va de tener una página web o una maquinita o algún programa, sino que es un proceso de transformación integral, esto tranquiliza y ayuda a que sea como los cambios cuando salen bien: poco a poco, identificando las cosas que hay que hacer.

Inicialmente, es cierto que todos tenemos ciertas inseguridades a la hora de abordar el proceso, pero cuando se asimila, se identifica todo lo que puede ser y se entiende todo lo que supone, el proceso se hace mucho más natural.

–¿Cuáles son los principales desafíos para las empresas?

–La ciberseguridad es el desafío absoluto. El secretario de Estado de Telecomunicaciones comentaba en unas jornadas celebradas en Cádiz que en el último año ha habido un incremento casi del 20% de ciberataques, pero las empresas cada vez están más protegidas. Que haya profesionales que lo entiendan y programas que nos ayuden a tener nuestros datos y nuestras estructuras digitales como empresas protegidas es una necesidad.

En otra línea, hay que entender que de todo este proceso de transformación los grandes titulares están escritos: que va a suponer un aumento de la productividad, que va a incorporar nuevas habilidades o que hay que estar a la última en los diferentes programas o software. Pero creo que, saliendo del titular, lo importante es intentar adaptar todas estas cuestiones a las necesidades personales, a lo que la empresa puede necesitar. Hay que entender de qué va la digitalización, ya sea la actividad en seguridad, la inteligencia artificial, la automatización u otro proceso, para saber en qué me va a beneficiar o qué es lo que me viene a aportar.

–¿Es importante contar con profesionales cualificados?

–Sí, claro. Hay una parte de incorporar profesionales que puedan desarrollar ese proceso, de contar con ese talento, para poder sacar el máximo jugo. Pero incluso los profesionales que están en las empresas tienen tareas también con una vertiente tecnológica, por lo que deben adoptar todas esas capacidades y habilidades.

–Está el Kit Digital, el programa Desafía, la Plataforma ONE, ¿cree que las startups y las pymes conocen los recursos que ofrece la administración para que se adapten a los nuevos tiempos?

–Cuando hablamos de Kit Digital en conjunto, hablamos de más de 766.000 ayudas que equivalen a más de 3.100 millones de euros. Estamos hablando también de 502 millones de euros y 128.000 bonos digitales en Andalucía. Con este nivel de inversión y con este número de beneficiarios, son programas que están muy consolidados, que la gente los conoce y sabe que puede acceder a ellos. Otra cosa es que una vez que sepas que existen, te aventures a interactuar, a solicitarlos y a gestionarlos. Con el Kit Digital estamos hablando de casi de un tercio de totalidad de empresas de nuestro país, así que un programa público que llega a casi un tercio de empresas del país, sí que tiene un conocimiento bastante amplio.

–¿Qué es el Programa Desafía?

–Tiene que ver con empresas emergentes. Lo que hacemos es coger grupos de empresas, 10, 15 o 18 en el mayor de los casos; les damos una formación y las llevamos fuera de España, a mercados emergentes como Suiza, Berlín, la City de Londres, Miami, San Francisco o Nueva York. Cada uno de estos territorios tiene una especialidad, por ejemplo, Londres tiene Think Tech; Suiza, Green Tech, de tecnología adaptada a procesos de transformación de transición ecológica; y los países nórdicos, empresas de Health Tech o tecnología sanitaria. En Nueva York tenemos especialistas en ciberseguridad y en Miami, un programa que es para mujeres líderes de empresas. Los llevamos al territorio y les presentamos a representantes institucionales, a grandes corporaciones con las que pueden establecer relaciones comerciales, a fondos de inversión. La idea es identificar que en España hay potencial dentro de estos sectores muy consolidados en esos ecosistemas. Hacemos con estas empresas un proceso de transformación y al final se hace la Comunidad Desafía, donde todas las empresas que pasan por este proceso se unen, se coordinan y siguen estableciendo nuevas dinámicas o nuevas sinergias de colaboración.

–¿Y la plataforma ONE?

–Con la plataforma ONE (Oficina Nacional de Emprendimiento), intentamos crear un espacio común, en www.one.gob.es, que concentre todos los servicios que puedan ser de interés para las empresas emergentes: conocer experiencias de éxito o de fracaso de otras empresas, tener un calendario de eventos, disponer de estudios, contar con información sencilla sobre la Ley de Startups y sus beneficios fiscales. También pueden hacer trámite: darte de alta –certificarte– como empresa emergente, que lo hace Enisa o darte de alta en el programa del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España.