El presidente de Unicaja dice que los mercados se han acostumbrado a cierta incertidumbre

El presidente de Unicaja, José Sevilla, ha dicho este miércoles que los mercados "ya están acostumbrados a vivir en un entorno de cierta incertidumbre" y que los efectos sobre la economía de la guerra en Oriente Medio van a depender de la duración del conflicto.

Sevilla, que ha participado en un diálogo con el director de Estudios y Análisis del Instituto Español de Analistas, Francisco Uría, ha manifestado que una "salida rápida" del conflicto permitiría que se normalizara todo "muy pronto", y que "en la medida en que se alargue el proceso, pues las cosas se complican".

Ha explicado que el precio del petróleo ha subido alrededor de un 40 % desde antes del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, hasta rondar los 90 dólares por barril, "pero con la guerra de Ucrania se situó en el doble, a 180", y también se dio en el gas un incremento más acusado en el conflicto ruso-ucraniano.

Resiliencia de los mercados

"Hemos tenido episodios donde hemos visto volatilidad o subida de precio mucho más elevadas de las que estamos viendo ahora, y se ha salido de esa situación razonablemente bien también", ha manifestado.

Si el conflicto se alarga, los mercados "entran en una especie de montaña rusa", en función de las últimas noticias, por lo que su afectación está condicionada por si "se acaba enquistando o tiene una solución rápida", ha insistido.

En cuanto a la reacción de los mercados, ha dicho que "ya están acostumbrados a vivir en un entorno de cierta incertidumbre" y, por otra parte, cuentan con "un poso de liquidez", por lo que "van a ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos".

Ha recordado que "reaccionaron muy fuerte" ante la covid-19, pero "un año después estaban las bolsas por encima de los niveles prepandemia", por lo que cree que el mercado "va leyendo más a medio plazo".

Las primeras consecuencias del conflicto son el aumento del coste de la energía, el petróleo y el gas natural, y el efecto en la inflación, lo que "lógicamente, pues puede llevar a un menor crecimiento de las economías", según Sevilla.

Se trata de un "escenario complicado" para la política monetaria, pues a los bancos centrales "se les da bien" tanto la coyuntura de mucho crecimiento e inflación, como poco de ambos indicadores, pero en "situaciones asimétricas, donde tienes la inflación alta y el crecimiento bajo, para la política monetaria siempre son complicadas", ha apuntado.

El euro digital, un proyecto defensivo

En el diálogo, titulado 'Iniciativas europeas para un mayor crecimiento económico' y enmarcado en la presentación del Anuario del Euro 2025, Sevilla también ha conversado con Uría sobre otras cuestiones como el euro digital, el endeudamiento, la inteligencia artificial (IA) o el crédito privado.

Sobre el euro digital, ha sostenido que es "un proyecto defensivo, no ofensivo", concebido para "favorecer un espacio de pagos europeo que contrarreste la influencia de las compañías de medios de pago americanas", tales como Visa y Mastercard, que copan gran parte de las transacciones minoristas que se hacen en Europa, y ha admitido que, de entrada, "no entusiasma" a los bancos.

En cuanto a las suspicacias que puede generar esta iniciativa, ha opinado que el Banco Central Europeo "no tiene ningún interés en que desaparezca el efectivo", ni cree que tenga "vocación de control".