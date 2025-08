Trump amenaza a la UE con un arancel del 35% si no se cumplen las inversiones pactadas en energía

El acuerdo arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos podría no estar tan atado como aseguraron Ursula von der Leyen y Donald Trump tras su encuentro en Escocia.

Entonces se comunicó que se establecía un arancel general del 15% para la entrada de productos comunitarios a Estados Unidos y que la UE gastaría una cifra milmillonaria en comprar gas natural y petróleo a ese país.

Ahora parece que una cosa está ligada a la otra. Según Trump, la UE "ha comprado esa rebaja de los aranceles". Así lo ha dicho en una entrevista telefónica en la CNBC, donde ha insistido en que Europa le paga "600.000 millones de dólares, para invertirlos en lo que queramos" y ha dejado claro que, si Bruselas no abona esa cifra, las tarifas arancelarias podrían incrementarse hasta un 35%.

En sus declaraciones, el mandatario estadounidense explicó que, bajo el actual acuerdo, se reducían los aranceles a los productos europeos como parte de un compromiso mutuo.

"Les he bajado los aranceles a los europeos porque han prometido ese pago. Pero si resulta que no me dan ese dinero... porque ese dinero es un regalo. No tendremos que devolverlo. No es como si fuera un crédito. Si no nos dan ese dinero, las tasas volverán inmediatamente al 35%", afirmó Trump.

El pacto vigente establece un tope del 15% en los aranceles para productos de exportación media, pero este beneficio está condicionado a la compra en grandes cantidades de energía proveniente de Estados Unidos. No obstante, desde la Unión Europea, varios funcionarios han señalado que la inversión no es obligatorio, sino que depende de las decisiones individuales de cada Estado miembro.

Pero Trump se mantiene firme: dice que es un compromiso vinculante y advierte de qué pasará si no se cumple.

Nuevas medidas arancelarias: semiconductores, chips y productos farmacéuticos

Además de la amenaza sobre la UE, Trump adelantó que la próxima semana su Administración anunciará medidas arancelarias específicas para los semiconductores y chips. El objetivo, según el presidente, es fomentar la fabricación de estos componentes de alta tecnología dentro de territorio estadounidense.

Durante su entrevista con CNBC, Trump destacó la millonaria inversión realizada por la empresa taiwanesa TSMC en Arizona para producir estos productos en suelo estadounidense, un proyecto impulsado durante la administración de Joe Biden.

El mandatario también hizo referencia a sus planes de incrementar gradualmente los aranceles a los productos farmacéuticos. Según Trump, en un primer momento, el aumento de las tarifas será moderado, pero en un plazo de uno a dos años, se prevé que los aranceles suban un 150%, alcanzando posteriormente un incremento de hasta el 250%, la cifra más alta que ha propuesto en lo que va de su mandato.

Amenaza de aranceles adicionales a países con déficit comercial y relación con Rusia

Por otro lado, Trump defendió sus propuestas de nuevos aranceles a países como Suiza, cuyo déficit comercial con Estados Unidos es considerable. El presidente advirtió que, si no se llega a un acuerdo con estos países en las próximas 24 horas, los aranceles podrían aumentar hasta un 39%.

Asimismo, Trump adelantó que, en las próximas horas, podría anunciar nuevos aranceles a India debido a sus compras de petróleo ruso, que según el presidente están financiando la máquina de guerra del Kremlin. La medida, que se implementaría progresivamente, consistiría en un aumento del 25% en las barreras comerciales con el país asiático.