Alberto Gavazzi dimite como presidente del consejo de Dia y será sustituido por Benjamin J. Babcock

Grupo Dia ha anunciado una amplia reconfiguración de su Consejo de Administración tras la dimisión de su presidente, Alberto Gavazzi, que dejará el cargo el próximo 25 de febrero, una vez concluya su relación profesional con el Grupo LetterOne.

Los cambios aprobados en la reunión de este jueves y comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, buscan consolidar un modelo de gobierno corporativo más independiente, diverso y alineado con las mejores prácticas del mercado, explica la compañía.

Continuidad en el liderazgo

El Consejo ha decidido que Benjamin J. Babcock asuma nuevamente la presidencia no ejecutiva de la compañía, cargo que ya ocupó entre septiembre de 2023 y junio de 2025. Su regreso, que será efectivo tras la salida de Gavazzi, pretende garantizar la continuidad en el liderazgo del órgano de administración. Durante su anterior mandato, Babcock encabezó la reorientación estratégica del grupo, su proceso de reestructuración operativa y la refinanciación culminada en diciembre de 2024.

En paralelo, el órgano de gobierno ha aprobado la creación de dos nuevas figuras destinadas a reforzar la supervisión estratégica y la independencia del Consejo. Luisa Deplazes de Andrade Delgado ha sido nombrada vicepresidenta y Consejera Coordinadora de Independientes. Ya desempeñó un rol similar entre 2021 y 2022, cuando la legislación exigía esta figura debido a la naturaleza ejecutiva de la presidencia de entonces. En su nuevo puesto, apoyará al presidente en el desarrollo del modelo de gobierno y en la evolución de la cultura corporativa, además de actuar como referente para los consejeros independientes.

Compaginará los dos nuevos cargos de Consejera Coordinadora de Independientes y vicepresidenta con su actual cargo de presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (cargo para el que fue nombrada el 1 de noviembre de 2021).

Mar Gallardo Mateo entra como consejera independiente

El Consejo también ha incorporado por cooptación a Mar Gallardo Mateo como consejera independiente, en sustitución de Gavazzi. Su nombramiento se hará efectivo tras la reunión de febrero. Gallardo, con más de treinta años de experiencia en auditoría, finanzas y gobierno corporativo, ha sido socia de PwC España y presidenta de comisiones de auditoría en diversas compañías, además de presidir el Consejo de Nationale-Nederlanden España. Su perfil técnico y estratégico ha sido determinante en su selección, realizada mediante un proceso profesional externo.

Gallardo pasará a integrar la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, que ampliará su composición de cuatro a cinco miembros. La compañía prevé que pueda asumir la presidencia de esta comisión en 2027, cuando finalice el mandato de la actual presidenta, Gloria Hernández, quien continuará como vocal.

Otros cambios

Asimismo, el Consejo ha acordado que Sergio Antonio Ferreira Dias sea reclasificado como consejero independiente a partir del 1 de abril de 2026, una vez cumplidos los requisitos legales. También ha tomado nota de la decisión de José Wahnon Levy, uno de los consejeros con mayor trayectoria en la empresa, de no optar a la reelección en la próxima Junta General. Wahnon ha desempeñado un papel clave en la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y en el proceso de transformación estratégica del grupo.

Mayor independencia

Con estas modificaciones, Dia prevé que a partir de abril de 2026 el 90% de su Consejo esté compuesto por consejeros independientes, frente al 70% actual. Además, las comisiones estarán integradas exclusivamente por independientes y la representación femenina alcanzará el 60%. La mayoría de los miembros residirá en España, reforzando el compromiso de la compañía con un gobierno corporativo sólido y adaptado a su realidad operativa.

La empresa considera que esta reorganización fortalece las bases para su desarrollo estratégico y consolida un modelo de supervisión orientado a la creación de valor sostenible para accionistas y grupos de interés.