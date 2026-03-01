Antequera consolida su apuesta como nodo logístico con licencias, 300 millones del Grupo Baraka y llegadas inminentes

Antequera, también conocida como el corazón de Andalucía, ha sido punto central de paso y enclave estratégico para las comunicaciones desde siglos atrás. La mejora de las infraestructuras a finales del siglo XX con el cruce de las principales autovías andaluzas, como la A-45 (Málaga-Córdoba) y la A-92 (Sevilla-Granada-Almería) hizo que se empezase a hablar claramente del municipio como centro geográfico y logístico de la comunidad andaluza, en el sentido de infraestructura moderna planificada y más allá del nombre forjado en el siglo XIX como nudo ferroviario del sur peninsular. Se gestó, entonces, el Polígono Industrial de Antequera (1973) y se introdujo en el Plan General de 1989 el futuro Parque Empresarial de Antequera (PEAN).

No obstante, su verdadero salto logístico llegó con la entrada de los 2000 y la llegada de la alta velocidad, con dos estaciones de AVE (Antequera AV y Antequera Santa Ana), lo que impulsó el atractivo de esta zona. Ahora, tiende a convertirse no solo en el gran motor logístico e industrial de Andalucía, sino a nivel nacional e incluso europeo, gracias, entre otras cosas, al desarrollo del hito más ambicioso hasta la fecha, el Puerto Seco, asevera su alcalde Manuel Barón.

Con cinco grandes zonas de actividad económica -Puerto Seco, Centro Logístico, Parque Empresarial, Polígono Industrial y Polígono la Azucarera-, en torno a 6.000 empleos directos y una cartera de inversiones millonarias en marcha, la ciudad suma una tras otra la llegada de multinacionales y grandes operadores nacionales e internacionales que buscan establecer su base para el sur de Europa, repasa.

Grandes firmas y millones en juego

El detonante más reciente llegó el pasado 9 de febrero, cuando el Consistorio concedió la primera licencia de obras del Puerto Seco al Grupo IDEC, multinacional francesa que desarrolla el enclave junto a la Junta de Andalucía en el marco del proyecto estratégico catalogado "de interés autonómico". Con una inversión de 27,5 millones de euros para el proyecto de urbanización, el arranque de las obras del futuro centro logístico de Supermercados Dia marca el despegue definitivo de lo que es, en palabras de Barón, el mayor centro interior de distribución de mercancía de toda la comunidad autónoma, con 3.346.377 metros cuadrados en desarrollo.

Pero esta no es la única que ve la luz en 2026. Desde el Ayuntamiento prevén otorgar la misma licencia -inversión aún por determinar- a Ontime, empresa surgida de la fusión con Acotral que gestiona una de las mayores flotas de transporte por carretera del país, y cuya tramitación espera la resolución de los preceptivos informes arqueológicos de la Junta. Si bien será la segunda licencia de obra concedida, los de Carlos Moreno llevaban en conversaciones tiempo antes que Grupo Dia. Es más, fue la primera compañía en llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento durante la feria Salón Internacional de la Logística de Barcelona de “hace un par de años”, asevera Barón.

El Puerto Seco no es el único foco de actividad. Situado en el cruce de la A-92 (Sevilla-Granada) y la A-45 (Málaga-Córdoba-Madrid), el Centro Logístico de Antequera (1.992.055 m² en desarrollo) acoge a grandes empresas como Mercadona, cuyo bloque de distribución emplea en torno a 1.100 trabajadores y no para de crecer con nuevas cámaras frigoríficas, áreas para camiones y viales, lo que supone elevada inversión constante en la zona. En este sentido, Barón apunta que "no hay una foto fija" en cuanto al conjunto de las inversiones, pues, en sus palabras, los que ya están instalados no dejan de expandirse, sumándose así a las constantes llegadas.

Uno de los grandes proyectos en desarrollo a día de hoy es la ampliación del Centro Logístico gracias a su reciente adquisición por el Grupo Baraka, a través de su filial Trilogis. Con una inversión de 300 millones de euros, el operador desarrollará un moderno centro de datos y tres instalaciones para grandes compañías de alimentación y otras industrias. Barón anuncia la aparición de Supermercados Suma entre las empresas que figuran en este ciclo inversor.

Al Centro Logístico se adosa el Parque Empresarial de Antequera (PEAN) como uno de los tres grandes enclaves de actividad en la ciudad, con la presencia destacada de una de las fábricas de acristalamiento de Lumon -desembolso de 30 millones de euros- que, además, informa el alcalde busca ampliar su parcela. Asimismo, Barón confiesa que Leroy Merlin tiene, allí mismo, fecha de apertura prevista para este mes de mayo en su base logística, prácticamente con las obras concluidas tras invertir 20 millones de euros.

Ikea, por su parte, ya ha solicitado licencia de obras para su plataforma del sur de Andalucía -también en el PEAN-. Sin embargo, su arranque depende de que la cadena sueca complete la tramitación en el resto de enclaves de su nueva red logística nacional de forma simultánea. Aunque la directora comercial de Ikea reconoció al alcalde que, en sus palabras, Antequera había sido la "más rápida y eficiente" en la gestión burocrática, la apertura no llegará hasta que el resto de provincias, donde proyectan una serie de nuevas aperturas, terminen sus trámites.

Más allá de la distribución y la logística, la ambición de Antequera no cesa. Recientemente, apunta Barón, firmaron un memorando de colaboración con el Málaga TechPark, para que este enclave pusieran fin a uno de los problemas que arrastra, la estricta circunscripción dentro de su territorio, y así emplear los "muchos miles de metros cuadrados" de superficie de la ciudad antequerana, abriéndose, de este modo, al catálogo de empresas tecnológicas en busca de suelo.

La escala, en palabras del alcalde, es una de las ventajas competitivas antequeranas, junto a su situación geográfica -nodo donde confluyen las principales rutas ferroviarias del interior peninsular, convergen el Corredor Ferroviario Mediterráneo y el Corredor Central, las autopistas del sur y la conexión directa con Algeciras, la puerta de entrada de mercancías entre Europa, África y América-.

El alcalde es consciente de que los grandes proyectos industriales no se miden en meses. Recuerda que el propio Polígono Industrial, inaugurado en 1973, tardó más de treinta años en ocuparse al cien por cien, lo que traslada a la proyección operativa del Puerto Seco, que lo multiplica en escala y en complejidad -cada fase dependerá de que la anterior genere retornos suficientes para financiar la siguiente-. Por ello, Barón augura un futuro "esplendoroso" para el municipio y concluye: "yo no pienso solo en la Antequera de 2026, pienso en la de 2050".