BIC Euronova e Incibe impulsan 20 proyectos con la ciberseguridad como eje estratégico

El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Málaga, BIC Euronova, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), arrancó el pasado mes de octubre la segunda edición del programa de incubación CiberEmprende. La iniciativa busca fortalecer la industria nacional de la ciberseguridad y apoyar el surgimiento, crecimiento y consolidación de pymes innovadoras en un sector estratégico.

Un total de 40 entidades colaboran en toda España, siendo BIC Euronova la encargada de fomentar desde Málaga la incorporación de emprendedores a la economía digital española, explica Víctor José Tienda Flores, responsable de los programas del Incibe de BIC Euronova.

De esta forma, 20 proyectos iniciaron la incubación en el centro de innovación ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) hace un mes, recibiendo mentorizaciones y formaciones -diez sesiones de cuatro horas y media durante cinco semanas-, supervisadas por el Incibe. Además, contarán con consultoría individualizada en temas legales y de gestoría/asesoría fiscal, laboral y contable, así como con el asesoramiento de un mentor experto.

Al margen del Incibe, BIC Euronova tradicionalmente ha impulsado una serie de alicientes para estimular la competitividad. Entre ellos figuraba un viaje a Silicon Valley para completar un programa de aceleración en la Universidad de Draper, fruto de la colaboración con la institución californiana. Hasta el momento, Aliquindoi y MetaMedics, ganadoras de los programas anteriores, tuvieron la posibilidad de proseguir su formación en Sillicon Valley gracias a esta iniciativa.

Sin embargo, este acuerdo concluyó con la anterior edición, de manera que el programa actualmente en marcha otorgará incentivos económicos de 3000, 1500 y 500 para las tres primeras posiciones, afirma Tienda.

Diversidad sectorial más allá de la ciberseguridad pura

Si bien la ciberseguridad es un elemento esencial para poder beneficiarse de CiberEmprende, el programa no está orientado exclusivamente a proyectos empresariales cuyo “core” sea esta materia, asevera Tienda. Precisamente, el requisito fundamental es que la empresa posea "cualquier tipo de aspecto digital," software, plataforma o app con clientes; y que, por tanto, la ciberseguridad represente un aspecto relevante dentro de su actividad.

Así, los 20 proyectos en curso exponen una diversidad sectorial notable: desde biotecnología, IA o plataformas y producto digital, hasta impresión 3D.

Parte de una estrategia nacional

No es la primera vez que BIC Euronova e Incibe colaboran. Desde la incubadora ya han ejecutado dos programas de aceleración y uno de incubación, aparte del actualmente en curso, explica Laura Calderón, asistente de dirección, responsable de comunicación y relaciones públicas.

Todos ellos, se incluyen en varias modalidades de actuación -captación, incubación y aceleración- desarrolladas al amparo de Incibe Emprende y bajo el Programa de Impulso a la Industria de la Ciberseguridad Nacional, financiado por los fondos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con una dotación inicial aproximada de 45 millones de euros para el período 2023-2026.

De este modo, Incibe Emprende comprende dos tipos de programas cuya principal diferencia reside en el grado de madurez de los proyectos. Mientras la incubación se dirige a personas con ideas que "no se han constituido", los de aceleración están diseñados para startups y emprendedores que ya han constituido una sociedad o estén dados de alta como autónomos, explica Tienda.

En este sentido, la incubadora situada en Málaga TechPark pondrá en marcha otros diez proyectos a partir de enero, esta vez, bajo el programa de aceleración. Aquellos proyectos que hayan participado en la incubación pueden optar al de aceleración en caso de haber avanzado con la idea y constituido o dado de alta el proyecto, y siempre que sean seleccionados, puntualiza Tienda.

Así, BIC Euronova refuerza su "misión de impulsar la innovación empresarial en Málaga”, señala el director general de BIC Euronova, Álvaro Simón de Blas.

Un modelo con un 80% de supervivencia empresarial

Más allá de CiberEmprende, el impacto de BIC Euronova en el ecosistema emprendedor es considerable. Desde la incubadora tecnológica, impulsan la creación y consolidación de empresas, asegurándose, a través de un comité de dirección, que aquellos proyectos en los que intervienen sean viables -requisitos de innovación, viabilidad en el tiempo, estudio de mercado, obtención de financiación-.

“No cualquier empresa que venga con su plan de negocio, por ser innovadora la aceptamos”, apunta Calderón mientras explica que, con ello, buscan que las empresas sobrevivan. Y añade que desde su nacimiento en 1991, más de 5.418 proyectos de emprendedores han utilizado los servicios de BIC Euronova y se ha apoyado la creación de 1.020 nuevas empresas.

Es más, la tasa de supervivencia que registran es del 80% entre las 546 empresas que han sido incubadas de forma directa en sus instalaciones por un período medio de 2,75 años, en tanto la media nacional se encuentra en el 41,9% al cabo de cinco años, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con ello, afirman, han generado o preservado más de 6.000 empleos. "Datos que reflejan la importancia del papel generador de empleo y riqueza que BIC Euronova y los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEIS) tienen en general", declara.

Además de la generación de riqueza y empleo, el centro de innovación impulsa la atracción de talento internacional a la ciudad gracias a su amplia red de contactos. Actualmente, cuenta con 36 empresas innovadoras en la incubadora física, estando el edificio al 90,5% de ocupación para permitir la movilidad interna, a las que hay que sumar 34 empresas innovadoras en la Incubadora virtual y 9 empresas innovadoras en Coworking; y, en torno al 20-25% tienen su matriz en el extranjero, puntualiza Calderón.

Como resultado de su actividad, este hub de emprendimiento fue reconocido como el segundo mejor de España por el diario británico Financial Times -el primero fue la aceleradora Lanzadera impulsada por Juan Roig-, y el 22º de Europa, con un papel que lo sitúa como referente en el ecosistema empresarial europeo, manifiestan desde la incubadora.

El atractivo del sur de España

Gracias al trabajo de centros de innovación como BIC Euronova, Andalucía y, concretamente, Málaga compite cada vez a mayor nivel con grandes capitales como Madrid o Barcelona, desplazando el tradicional centro de gravedad empresarial hacia el sur de España.

A la labor de este catalizador para la creación y desarrollo de nuevas ideas y proyectos innovadores en el ámbito empresarial hay que sumar el trabajo de clústers como Smart City Cluster o Railway Innovation Hub en Málaga, entre otros. De momento, Andalucía cuenta con ocho entidades inscritas en el registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) y se espera un aumento de estas cifras por el potencial andaluz en diversos ámbitos como las energías renovables, en palabras del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamando.