Juanito Baker invierte seis millones de euros en su nueva fábrica en Málaga para crear cien empleos

La compañía Juanito Baker ha destinado seis millones de euros a la puesta en marcha de su nueva fábrica en el Polígono Industrial La Huertecilla, en Málaga. En apenas dos meses desde su apertura, esta instalación ha permitido la creación de cien nuevos puestos de trabajo. Desde la marca aseguran que “seguirá creciendo en los próximos meses, de cara a reforzar nuestra apuesta por la generación de empleo de calidad en la región”.

Fundada por Carlos Pérez, la compañía espera recibir próximamente más de 745.000 euros en el marco del programa de incentivos regionales del Gobierno, que recientemente ha aprobado 24 proyectos en Andalucía.

Con esta apertura, Juanito Baker suma ya dos centros de producción, en Vélez-Málaga y Mollina, además de una planta logística en Madrid. La nueva fábrica malagueña cuenta con una superficie de más de 2.000 metros cuadrados, distribuidos en dos líneas de producción: una especializada en pan de hamburguesa y otra en productos de larga fermentación.

Actualmente, la capacidad de producción ronda las 150.000 piezas diarias, aunque desde la compañía prevén que esa cifra aumente hasta las 200.000 unidades diarias antes de que finalice el año.

Uno de los proyectos estratégicos de la empresa es Fermento, su línea especializada en panes de estilo tradicional. La marca apuesta por recetas artesanales, fermentaciones largas y materias primas de calidad, con el objetivo de acercar el pan artesanal a los hogares españoles. En la actualidad, Fermento cuenta con cerca de 30 locales, entre propios y franquiciados, distribuidos principalmente en Andalucía, Madrid y Asturias, y prepara nuevas aperturas en ciudades como Valencia.

Por otro lado, la compañía también ha sido protagonista de una operación corporativa reciente. La cadena de restauración Compañía del Trópico ha formalizado la adquisición de la marca Julieta Coffe, fundada por Carlos Pérez y Mostazo. En el momento del acuerdo, Julieta Coffe contaba con cinco locales, cuatro de ellos ubicados en Málaga capital y uno en Torre del Mar.