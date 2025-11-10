Nace El Amarre, un grupo de restauración sevillano que engloba más de diez millones de facturación

Los restaurantes Cañabota y Tribeca, junto a La Barra de Cañabota, Salmedina y Zurbarán, además de Astaroth, su flota pesquera, se han unido para crear El Amarre, el primer grupo de restauración con estrella Michelin y dos soles Repsol de Sevilla. Todos ellos "aportando la materia prima y reforzando el vínculo con el sector primario", según reza su comunicado.

Con más de 100 empleados y una facturación global de más de 10 millones de euros, Grupo El Amarre se propone crecer a doble dígito en los próximos años e incorporar nuevos formatos gastronómicos que respeten la filosofía común del grupo.

Este innovador proyecto nace con el propósito de consolidar una oferta gastronómica de referencia, basada en la excelencia, la sostenibilidad y la pasión por la cocina, gracias al ciclo integrado de producción y consumo.

Su oferta abarca desde la alta cocina hasta propuestas de 'tapeo' andaluz tradicional, siempre con un enfoque en la autenticidad y el respeto por el origen.

Detrás de cada uno de estos espacios de restauración están reconocidos hosteleros y chefs de la ciudad, como Eduardo Guardiola, Pedro Giménez, José Miguel Carpientero, Miguel Criado, Jaime Guardiola, Pedro Ruiz y Juan Luis Fernández.

Eduardo Guardiola, director general, destaca que "desde el origen hasta el último detalle en el plato de nuestros restaurantes, en Grupo El Amarre todo se hace con la más absoluta honestidad y todo esto se refleja en nuestros restaurantes".

Así, buscará posicionarse como un referente en la excelencia gastronómica sostenible y ser reconocido por la calidad de su producto, la autenticidad de sus propuestas y su compromiso con prácticas responsables. Todo ello, poniendo especial foco en la experiencia del comensal y en el respeto por el origen de la materia prima.

Además de su vocación culinaria, aspira a impulsar la formación y profesionalización del sector. “Con este proyecto, anclado en la identidad gastronómica del sur y en el compromiso con el futuro, la restauración sevillana sigue progresando hacia un modelo de alto nivel”, concluye Guardiola.