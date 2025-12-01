Más problemas en el A320: Airbus detecta un problema de calidad en el fuselaje de aviones pendientes de entrega

Airbus indicó este lunes que ha detectado un problema de calidad en el fuselaje de "un número limitado" de paneles metálicos de los aviones de la familia A320 de pasillo único que están pendientes de entregar a sus clientes.

En un mensaje a los medios, el fabricante aeronáutico europeo, que no especificó el número de aeronaves afectadas, explicó que el defecto viene de un proveedor y que está inspeccionando todos los potenciales afectados.

Igualmente puntualizó que sabe que sólo una parte de ellos necesitarán algún tipo de intervención.

"Se ha identificado y contenido el origen del problema y todos los paneles de nueva producción cumplen ya todos los requisitos", aseguró Airbus.

Este incidente llega tres días después de que Airbus se viera envuelto en una crisis al anunciar que se iba a tener que modificar el programa informático del sistema de control de alrededor de 6.000 unidades en servicio de los A320 por un problema de vulnerabilidad en caso de fuerte radiación solar.

Este lunes, el constructor aeronáutico señaló que se había conseguido resolver ese problema con una modificación a distancia para la inmensa mayoría de los aviones y que quedaban algo menos de un centenar pendientes, los más antiguos, para los que iba a ser necesaria una intervención directa en los propios aparatos.

Retrasos en las entregas

Airbus había tenido que retrasar hasta el verano las entregas de aparatos de su familia estrella A320 a las compañías porque no le llegaban los motores necesarios.

Pese a todo, hasta ahora había mantenido su objetivo de poner en manos de sus clientes 820 aeronaves. El pasado año no logró cumplir su objetivo y se quedó en 766 unidades entregadas.