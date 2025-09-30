La sevillana Xtraice prevé cerrar el año con una facturación cercana a los 6 millones de euros

La compañía sevillana especializada en hielo sintético Xtraice encara la campaña de final de año con la previsión de superar los 200 proyectos entre alquiler y venta y un crecimiento en facturación de entre el 5 y el 10%, lo que situaría sus ingresos entre 5,6 y 5,85 millones de euros, frente a los 5,32 millones del ejercicio anterior. El Ebitda subiría un 25% interanual.

Tras la salida de Criteria (Caixa Capital Risc) de su accionariado, la firma ha apostado por priorizar los márgenes frente al volumen, una estrategia que refuerza su solidez financiera y consolida su expansión internacional. En este sentido, Estados Unidos se mantiene como su principal mercado, aunque la empresa ha detectado un importante repunte en Latinoamérica y Portugal, lo que refuerza su posición global en el sector del ocio.

Este rumbo se apoya en una trayectoria marcada por la innovación, la investigación y la sostenibilidad. Con una clara vocación internacional, Xtraice se ha consolidado como líder en el diseño, producción y comercialización de pistas de hielo sintético, con más de 2.500 instalaciones en más de 95 países.

La compañía cuenta con una treintena de empleados de unas veinte nacionalidades, un equipo multicultural que refuerza su capacidad de adaptación a distintos mercados y la ha convertido en socio de referencia para ayuntamientos, parques temáticos, centros comerciales, hoteles y grandes marcas del ocio internacional. Desde sus inicios, la firma apostó por la inversión en I+D como motor de crecimiento, lo que le ha permitido fabricar y comercializar bajo su propia marca y fijar estándares de calidad en un sector tradicionalmente dependiente de infraestructuras más costosas y con mayor impacto ambiental.

El producto estrella de la compañía es un hielo sintético que no requiere electricidad ni agua para su mantenimiento, lo que convierte sus pistas en una alternativa sostenible y rentable frente a las convencionales. Esta ventaja competitiva ha facilitado su expansión en Europa, Norteamérica, Asia y Oriente Medio, consolidando un modelo internacional basado en eficiencia y sostenibilidad.

Una pista de hielo sintético preparada por Xtraice en Milán. / M. G.

Clientes de primer nivel

El alcance global de Xtraice queda reflejado en su cartera de proyectos. En Europa ha desarrollado pistas para ayuntamientos como los de Madrid, Bruselas o Lisboa; en Estados Unidos destacan instalaciones en el Arco Gateway de Misuri y en la City of Vernon (Texas); y en Canadá trabaja en el emblemático Ontario Place.

En parques temáticos figuran proyectos para Legoland Nueva York Resort, Disneyland París, Snow Dunes Theme Park en Doha y el Parque de Atracciones Tibidabo en Barcelona. También mantiene alianzas con franquicias de la NHL como los Florida Panthers y los Detroit Red Wings, además de colaboraciones con jugadores de referencia como Aaron Ekblad o Bobby Butler. En el sector privado ha instalado pistas en espacios icónicos como el 875 North Michigan Avenue de Chicago, la cadena Simon Property Group u hoteles de lujo como The Peninsula y Hilton.

Diversificación de su oferta

Aunque el hielo sintético es el núcleo del negocio, la compañía ha puesto en marcha una estrategia de diversificación con toboganes, pistas de curling en versión tradicional e interactiva y zonas de sock skating, una modalidad en auge en Norteamérica. Más recientemente, ha lanzado sus pistas de roller, un producto innovador que abre nuevas oportunidades de negocio y refuerza su liderazgo en una industria que exige innovación constante.

Con este enfoque, Xtraice encara el futuro inmediato con la expectativa de seguir creciendo en facturación y consolidando su posición en los mercados internacionales, al tiempo que amplía su catálogo y mantiene su apuesta por la sostenibilidad y la investigación.