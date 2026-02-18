Telefónica, Liberty e InfraVia compran Netomnia, el segundo mayor operador de fibra del Reino Unido, por 2.294 millones de euros

Telefónica, a través de su filial Telefónica Infra, ha alcanzado un acuerdo junto a Liberty Global e InfraVia Capital Partners para adquirir el 100% del capital de Netomnia, el segundo mayor operador de fibra del Reino Unido. El importe de la transacción asciende a 2.000 millones de libras esterlinas, unos 2.294 millones de euros al tipo de cambio actual.

La compra se articulará a través de su ‘joint venture’ de fibra 'Nexfibre' y está sujeta a los ajustes habituales en este tipo de operaciones, así como a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes.

En cuanto a la financiación, Telefónica y Liberty Global aportarán conjuntamente alrededor de 150 millones de libras, mientras que InfraVia desembolsará aproximadamente 850 millones de libras.

Las mil millones de libras restantes, hasta completar los 2.000 millones en que está valorada Netomnia, se corresponden con deuda y otros ajustes contables.

Un salto en cobertura de fibra

La red de Netomnia, que previsiblemente superará los 3,4 millones de hogares pasados con fibra y alcanzará los 500.000 clientes al cierre de la operación, se integrará en la infraestructura de 'Nexfibre'. A ello se suman los 2,1 millones de hogares de Virgin Media O2 (VMO2) que serán actualizados a fibra por parte de la ‘joint venture’.

Como resultado, 'Nexfibre' prevé alcanzar una red de aproximadamente 8 millones de hogares a finales de 2027. Si se tiene en cuenta la red combinada de 'Nexfibre' y VMO2, la cobertura conjunta rondará los 20 millones de hogares en el mercado británico.

La operación también contempla cambios relevantes en la estructura accionarial. En el momento del cierre, Telefónica Infra, Liberty Global y VMO2 controlarán conjuntamente el 50% de 'Nexfibre', mientras que InfraVia mantendrá el 50% restante.

Como parte del acuerdo, VMO2 adquirirá los clientes de Netomnia y las marcas comerciales “YouFibre” y “Brsk”. Además, ampliará su acuerdo mayorista con 'Nexfibre', recibirá una contraprestación en efectivo por su compromiso mayorista y obtendrá una participación del 30% en la sociedad tenedora a través de la cual Telefónica Infra y Liberty Global mantienen actualmente su inversión en 'Nexfibre'.

Apuesta de Telefónica por el Reino Unido

Este movimiento refuerza la estrategia de Telefónica en el Reino Unido, centrada en el desarrollo de una red de nueva generación financieramente sostenible, la aceleración del despliegue de fibra y la creación de valor a través de VMO2 y 'Nexfibre'.

Con esta adquisición, la compañía consolida su posición en uno de los mercados europeos más competitivos en infraestructuras de telecomunicaciones y avanza en su objetivo de ganar escala en redes de alta capacidad.

De hecho, recientemente, Telefónica anunció la creación de una Oficina en Reino Unido, con sede en Londres, que dependerá directamente de su consejero delegado, Emilio Gayo, con el objetivo de ganar proximidad y agilidad en un mercado considerado prioritario.

La nueva estructura tendrá como misión apoyar la ejecución de las prioridades estratégicas, impulsar una gestión más integrada de los activos en Reino Unido y reforzar la coordinación con las distintas áreas corporativas. Con ello, la compañía busca maximizar la creación de valor a largo plazo en uno de sus cuatro mercados clave y consolidar su posicionamiento en el país.