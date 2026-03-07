El Tribunal de Distrito de Ámsterdam respalda a Booking en el litigio europeo por las cláusulas de paridad

El conflicto judicial en Europa por las llamadas cláusulas de paridad de Booking suma un nuevo episodio tras la resolución dictada por el Tribunal de Distrito de Ámsterdam en un procedimiento iniciado por un grupo de hoteles alemanes. Según ha trasladado a este medio la propia compañía, el tribunal considera que los demandantes no han demostrado por ahora que estas condiciones contractuales restringieran de forma efectiva la competencia.

La decisión, no obstante, no pone fin al procedimiento, ya que el juzgado ha señalado que aún debe acreditarse de manera convincente si la aplicación de estas cláusulas tuvo un impacto real en el mercado y provocó perjuicios económicos a los establecimientos. Este punto resulta especialmente relevante para otros litigios en preparación en distintos países europeos, entre ellos España. Según los datos trasladados a este medio por Eskariam, el despacho que lleva el caso, alrededor de 400 hoteles andaluces se han adherido ya a la reclamación.

Booking también valora que el tribunal haya expresado dudas sobre la definición de mercado que se había utilizado previamente en Alemania, al considerar que no se tuvo suficientemente en cuenta la posibilidad de sustituir la venta a través de plataformas online por otros canales de comercialización, tal y como exige la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en septiembre de 2024.

En este sentido, Booking sostiene que, si no se acredita que las cláusulas de paridad restringieron la competencia, tampoco puede afirmarse que hayan causado daño a los hoteles. Estas condiciones contractuales obligaban durante años a los establecimientos a ofrecer en la plataforma precios iguales o más competitivos que en otros canales de venta.

Por su parte, el despacho Eskariam, que impulsa las reclamaciones contra la compañía en España, subraya que la resolución del tribunal neerlandés tiene carácter procesal y no supone el cierre del caso. El procedimiento afecta a 25 hoteles alemanes y fue precisamente el que dio lugar a la cuestión prejudicial que desembocó en la sentencia del TJUE de septiembre de 2024.

Tras ese pronunciamiento europeo, el caso volvió a la jurisdicción neerlandesa para continuar su tramitación. El tribunal parte ahora de que, conforme a la interpretación del TJUE, las cláusulas de paridad de Booking no pueden considerarse automáticamente restricciones accesorias, aunque señala que este hecho por sí solo no basta para acreditar una infracción indemnizable.

En consecuencia, el juzgado exige a los demandantes que justifiquen con mayor precisión el perjuicio sufrido y el impacto real de estas cláusulas sobre la competencia. Solo si los hoteles superan ese umbral probatorio, el tribunal prevé designar a un experto independiente que analice la definición del mercado relevante, una cuestión que considera central para valorar el eventual efecto anticompetitivo de estas prácticas.

Impacto en España

El debate jurídico tiene además derivadas en España. Según explica Eskariam, los hoteles podrían reclamar los daños derivados de la aplicación de las cláusulas de paridad amplias y estrechas entre 2004 y 2024, periodo en el que estas condiciones formaron parte de los contratos de la plataforma con los establecimientos.

Los análisis realizados por el equipo de economistas del despacho junto con la consultora internacional Compass Lexecon estiman un perjuicio preliminar cercano al 2% de los ingresos de los hoteles durante los años en que mantuvieron contrato con Booking. Según estos estudios, la eliminación de estas cláusulas habría tenido efectos en todos los canales de venta de los establecimientos, no solo en las comisiones abonadas a la plataforma.

Desde Booking, por su parte, han defendido en anteriores declaraciones a este medio que no consideran que los hoteles hayan sufrido perjuicio alguno como consecuencia de su modelo de negocio y han advertido del riesgo de generar expectativas que luego no se cumplan en torno a este tipo de demandas colectivas.

Mientras tanto, el frente judicial sobre las cláusulas de paridad continúa abierto en distintos tribunales europeos. Su evolución podría marcar el desarrollo de las reclamaciones que se preparan en España.